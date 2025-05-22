虛擬資產交易所正式上市 林之晨：建構安全可信交易環境
全台首家由大型企業創設與支持的交易所，台灣大虛擬資產交易所今天正式上市，富邦集團董事長蔡明忠買進人生第一顆比特幣，邀千萬用戶跨入Web3新世代。
富昇數位董事長林之晨表示，建構安全可信頼的交易環境，為產產業帶來正向價值，首波開放台灣大用戶交易比特幣、乙太幣「零錢入手、安心持有，大可輕鬆投」。台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位下午在「比特幣披薩日」(Bitcoin Pizza Day)宣布，旗下台灣大虚擬資產交易所(TWEX)正式上線。台灣大虚擬資產交易所(TWEX)，為全台首家由大型企業集團投資營運的虛擬資產交易所，看準想開始虛擬資產投資人，提供一個安全、簡單、低門檻的選擇。
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