虛擬資產交易所正式上市 林之晨：建構安全可信交易環境

全台首家由大型企業創設與支持的交易所，台灣大虛擬資產交易所今天正式上市，富邦集團董事長蔡明忠買進人生第一顆比特幣，邀千萬用戶跨入Web3新世代。

富昇數位董事長林之晨表示，建構安全可信頼的交易環境，為產產業帶來正向價值，首波開放台灣大用戶交易比特幣、乙太幣「零錢入手、安心持有，大可輕鬆投」。台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位下午在「比特幣披薩日」(Bitcoin Pizza Day)宣布，旗下台灣大虚擬資產交易所(TWEX)正式上線。台灣大虚擬資產交易所(TWEX)，為全台首家由大型企業集團投資營運的虛擬資產交易所，看準想開始虛擬資產投資人，提供一個安全、簡單、低門檻的選擇。 台灣大旗下虛擬資產交易所富昇數位正式上市。記者曾學仁／攝影 台灣大旗下虛擬資產交易所富昇數位正式上市，富昇數位董事長林之晨（圖）出席並主持虛擬資產交易所上市儀式。記者曾學仁／攝影 台灣大旗下虛擬資產交易所富昇數位正式上市。記者曾學仁／攝影 台灣大旗下虛擬資產交易所富昇數位正式上市，富昇數位總經理韓昆舉（圖）出席說明虛擬資產交易所。記者曾學仁／攝影 台灣大旗下虛擬資產交易所富昇數位正式上市，富昇數位董事長林之晨（左）、富昇數位總經理韓昆舉（右）出席，共同主持虛擬資產交易所上市儀式。記者曾學仁／攝影 台灣大旗下虛擬資產交易所富昇數位正式上市，富昇數位董事長林之晨（左）、富昇數位總經理韓昆舉（右）出席，共同主持虛擬資產交易所上市儀式。記者曾學仁／攝影