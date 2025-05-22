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凱基證券主辦集團資安月 打造「人人是防線」資安文化

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券主辦2025年資安月活動，形塑集團資安文化。(左起)凱基證券副董事長糜以雍、獨立董事賈凱傑、鄭義、王儷容、董事長許道義、董事沈妍伶、朱富春、凱基金控暨證券資安長孫克仲、凱基人壽資安長林季勳、凱基商銀資安長周旺暾。(資料來源：凱基證券)
凱基證券主辦2025年資安月活動，形塑集團資安文化。(左起)凱基證券副董事長糜以雍、獨立董事賈凱傑、鄭義、王儷容、董事長許道義、董事沈妍伶、朱富春、凱基金控暨證券資安長孫克仲、凱基人壽資安長林季勳、凱基商銀資安長周旺暾。(資料來源：凱基證券)

凱基證券秉持集團深化資安宣導的理念，積極推動資訊安全教育，特別舉辦第三屆集團資安月活動，以「打造資安文化，人人都是防線」為主題，邀請業界知名專家學者向主管及同仁們分享資料防護、生成式AI影響、深偽(DeepFake)防護等議題，將資安意識融入企業文化，共同為集團打造堅實的資訊安全防護網。

為展現對資訊安全高度重視與支持，開幕活動由凱基證券董事長許道義、副董事長糜以雍、董事朱富春、沈妍伶、獨立董事賈凱傑、王儷容、鄭義及凱基金控暨凱基證券資安長孫克仲、凱基商銀資安長周旺暾、凱基人壽資安長林季勳等主管共同出席參與，從上而下全面塑造資安文化。凱基證券董事長許道義表示，在資訊科技日新月異的時代，資訊安全的重要性不言而喻，它不僅僅是維護公司機密資訊和系統穩定的基石，更是保障客戶權益、維護公司聲譽的重中之重。近年來資安威脅已成為全球面臨的重大風險，建立堅不可摧的防禦體系，這是需要公司上下齊心協力、共同守護的目標。

凱基證券相信唯將資安意識融入企業文化，讓每位同仁都能具備基本的資安知識，積極主動地參與資安防護工作，才能真正築起堅固的防線，有效抵禦各種威脅，因此在資安月活動精心策劃一系列豐富且具實用性的課程和互動，涵蓋了最新的資安趨勢、機敏資料保護、AI資安風險等宣導，以期同仁將所學知識應用到日常工作中，一起鞏固防禦守護金融環境。

凱基證券秉持「以客戶為中心」的企業價值，落實公平待客精神，確保金融消費者的最大權益，領先同業建構「資安護城河計畫」，因應不同風險引進新興科技資安技術，以進階安全分析、機器學習及威脅情報來抵禦威脅，近期更榮獲數位金融獎「數位資訊安全獎-反詐組、安全組」兩項大獎肯定，未來將持續推動資安文化，提供投資人安全可靠的數位金融環境，陪伴客戶邁向富足人生。

資安 董事長 凱基證

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