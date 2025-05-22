南山人壽：導入黃金眼AI防詐模型 已阻詐近400萬

用科技預先阻詐，南山人壽今天表示，透過創新研發的黃金眼人工智慧（AI）防詐模型，建構AI決策風險分級模型，加上第一線員工的經驗判斷盼能有效阻詐，系統導入至今已攔阻5件詐騙案件、金額近新台幣400萬元。

南山人壽今天發布新聞稿表示，自主研發「黃金眼AI防詐」模型，透過豐富的保戶數據資料庫及第一線客服員工的經驗，主動辨識臨櫃辦理保單借款或解約保戶的遭詐騙風險等級，進而提供主動關懷。

根據警政署所開發的打詐儀表板資料，今年4月全台受理詐騙件數高達1萬5961件，累積財產損失金額達76.52億元，平均每天有超過2.5億元的巨額款項流入詐騙集團。

南山人壽指出，2024年完成黃金眼AI防詐模型的開發建置，由專家經驗梳理，透過保戶行為分析、保戶及保單資料側寫，輔以客服人員臨櫃的情境判斷，綜整上述資訊，透過訊息增益技術並改良精進，建構AI決策風險分級模型，並持續透過內、外部資料蒐集與數據驗證，強化AI模型的辨識能力。

南山人壽說明，黃金眼AI防詐模型具備多模態數據源、自適應演進和外部資源協防3大特色。其中，在自適應演進是指導入集成學習，運用多模型決策的穩健開發模式，提升模型預測效能，並化被動為主動，增加最新受詐樣態與風險因子，持續優化模型參數與結構。

南山人壽以臨櫃辦理保單借款為例，有了黃金眼AI防詐，第一線客服人員在受理案件時，能夠即時透過防詐模型取得保戶可能遭詐騙的風險等級燈號，再按照標準作業流程進行不同的應對措施，包括主動詢問借款金額是否會再匯出給第三人等，必要時也會聯繫保戶家人確認借款目的。

南山人壽補充，如果保戶燈號顯示為低風險的綠燈，客服人員仍會依保戶現場神情舉止等經驗進行判斷，確認是否有遭詐騙的可能。

南山人壽指出，黃金眼AI防詐從2024年完成開發後，持續進行資料擴充以及系統串接等工程，目前已於各地客服中心實際導入使用，透過持續蒐集客戶行為、異常案例、客戶屬性等資料，持續提升AI防詐模型的預測準確度，導入迄今已阻擋5件詐騙案件，阻詐金額近400萬元。