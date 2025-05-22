快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

南山人壽：導入黃金眼AI防詐模型 已阻詐近400萬

中央社／ 台北22日電

用科技預先阻詐，南山人壽今天表示，透過創新研發的黃金眼人工智慧（AI）防詐模型，建構AI決策風險分級模型，加上第一線員工的經驗判斷盼能有效阻詐，系統導入至今已攔阻5件詐騙案件、金額近新台幣400萬元。

南山人壽今天發布新聞稿表示，自主研發「黃金眼AI防詐」模型，透過豐富的保戶數據資料庫及第一線客服員工的經驗，主動辨識臨櫃辦理保單借款或解約保戶的遭詐騙風險等級，進而提供主動關懷。

根據警政署所開發的打詐儀表板資料，今年4月全台受理詐騙件數高達1萬5961件，累積財產損失金額達76.52億元，平均每天有超過2.5億元的巨額款項流入詐騙集團

南山人壽指出，2024年完成黃金眼AI防詐模型的開發建置，由專家經驗梳理，透過保戶行為分析、保戶及保單資料側寫，輔以客服人員臨櫃的情境判斷，綜整上述資訊，透過訊息增益技術並改良精進，建構AI決策風險分級模型，並持續透過內、外部資料蒐集與數據驗證，強化AI模型的辨識能力。

南山人壽說明，黃金眼AI防詐模型具備多模態數據源、自適應演進和外部資源協防3大特色。其中，在自適應演進是指導入集成學習，運用多模型決策的穩健開發模式，提升模型預測效能，並化被動為主動，增加最新受詐樣態與風險因子，持續優化模型參數與結構。

南山人壽以臨櫃辦理保單借款為例，有了黃金眼AI防詐，第一線客服人員在受理案件時，能夠即時透過防詐模型取得保戶可能遭詐騙的風險等級燈號，再按照標準作業流程進行不同的應對措施，包括主動詢問借款金額是否會再匯出給第三人等，必要時也會聯繫保戶家人確認借款目的。

南山人壽補充，如果保戶燈號顯示為低風險的綠燈，客服人員仍會依保戶現場神情舉止等經驗進行判斷，確認是否有遭詐騙的可能。

南山人壽指出，黃金眼AI防詐從2024年完成開發後，持續進行資料擴充以及系統串接等工程，目前已於各地客服中心實際導入使用，透過持續蒐集客戶行為、異常案例、客戶屬性等資料，持續提升AI防詐模型的預測準確度，導入迄今已阻擋5件詐騙案件，阻詐金額近400萬元。

詐騙集團 南山人壽 AI

延伸閱讀

刑事局與南山人壽合作 「黃金眼AI防詐」守護民眾財產

阿里雲加速大模型「出海」 阿里巴巴執行長吳泳銘：將以戰略級投入

國泰金攜輝達 打造 AI 模型

陸AI手機低價化 標配阿里模型手機三千元有找

相關新聞

台灣大虛擬資產交易所今上市 富邦蔡明忠買進人生第一顆比特幣

台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位今（22）日宣布，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線。富邦集團董事長蔡明忠更率先親...

談接班規劃 徐旭東：不是姓徐就可以、要看本事

遠東集團董事長徐旭東今天說，接班議題沒有這麼單純、牽涉廣泛，「不是他姓徐就可以了」，還是要看本事，現在每個家族、公司都應...

虛擬資產交易所正式上市 林之晨：建構安全可信交易環境

全台首家由大型企業創設與支持的交易所，台灣大虛擬資產交易所今天正式上市，富邦集團董事長蔡明忠買進人生第一顆比特幣，邀千萬...

蔡明忠獲美國喬治城大學名譽法學博士學位 演說期勉學生深思慢學

富邦集團董事長蔡明忠5月18日榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）頒發名譽法學博士學位，蔡明...

為何反對立融資公司專法？金管會副主委引孫子兵法這麼說

山道猴子悲歌吵了一年，立法院財政委員會22日召開「融資公司法」公聽會，對於立專法納管金管會持反對立場，金管會副主委陳彥良...

臺網公司以數位簽章技術 落實市場股東e服務

臺灣網路認證公司TWCA（臺網公司）積極推動我國電子憑證與數位簽章基礎建設，配合政府政策發展節奏與產業實際需求，積極促進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。