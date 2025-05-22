影／富邦集團董座蔡明忠買進人生第一筆比特幣 只花10秒鐘

富邦集團董事長蔡明忠是台灣金融電信商業巨擘，蔡明忠看好，全球虛擬資產正邁入制度化與規範化階段，但苦無具可信度的平台，現在富邦集團台灣大虛擬資產交易所（TWEX）加入市場，作為人生第一次虛擬資產交易。蔡明忠分享，這是我人生第一次買進比特幣，只花十秒鐘時間，歡迎大家一起加入，「零錢入手，安心擁有，大可輕鬆投」。

台灣大虛擬資產交易所（TWEX）是全台首家由大型企業創設與支持的交易所，今日舉行上市記者會。人在海外的蔡明忠透過影片跟大家分享自己人生的「第一次」。

蔡明忠表示，今天是一個很重要的日子，對於台灣大千萬用戶是一個時代的里程碑，我們打造一個值得信賴的交易平台，可以讓所有用戶在非常安全的環境下進行虛擬資產交易，我也一直期待在一個安全的交易平台，做為人生第一次虛擬資產交易。

蔡明忠也親自透過影片展示自己第一次買進比特幣的過程，蔡明忠說，人生第一次買進比特幣，只花了十秒鐘，歡迎大家一起加入，「零錢入手，安心擁有，大可輕鬆投」。

蔡明忠表示，全球虛擬資產正邁入制度化與規範化階段，未來將與傳統金融體系更加緊密整合，Web3的時代已經來臨，也觀察到台灣已有許多生態社群成形。蔡董事長強調，AI與區塊鏈產業蓬勃發展，全球虛擬資產市值已突破3.1兆美元，富邦集團擁有金控、電信與電商完整體系，可望在數位資產應用場景上展現高度綜效。台灣大虛擬資產交易所(TWEX)加入市場，也是集團跨足Web3的重要里程碑。

台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位22日於「比特幣披薩日」(Bitcoin Pizza Day) 宣布，旗下台灣大虛擬資產交易所(TWEX) 正式上線。台灣大虛擬資產交易所(TWEX)為全台首家由大型企業集團投資營運的虛擬資產交易所，看準想開始虛擬資產投資的新手，在進行交易時的痛點，提供一個安全、簡單、低門檻的可信賴選擇。

蔡明忠率先親自買進人生第一顆比特幣，以實際行動展現對平台的信任，並表示過去長期關注虛擬資產發展，終於在富邦集團參與打造的平台上踏出第一步，邀請大家一起加入Web3新時代。

富昇數位董事長林之晨表示，全球虛擬資產市場持續升溫，在台灣，有參與虛擬資產投資的民眾也持續成長，但目前仍約只占總人口的5%，市場仍有很大潛力，其中許多觀望的投資人，需要一個安全、可信賴，且操作簡易的交易平台。台灣大虛擬資產交易所（TWEX）整合集團資源，從資金託管到技術保護全面把關：導入台北富邦銀行信託帳戶、台灣大的技術與財務後盾，希望讓用戶可以安心長期持有虛擬資產、也可以方便定期定額累積。

林之晨更在記者會掏出11年前的交易單據，表示自己就是比特幣的長期持有者，2013年底購入人生第一顆比特幣，當時價格656美元，至今價值已成長超過155倍，年化報酬高達58%。

林之晨表示，台灣大虛擬資產交易所(TWEX)加入市場，期待在主管機關的指導下，以高度合規、嚴密、反洗錢的最嚴謹治理，與所有幣圈與Web3新創團隊共同推動產業的主流化，為市場帶來正向價值，區塊鏈雖然有經市場震盪，但產業發展的腳步未曾停歇。

林之晨分享觀察，如同早期的網路，區塊鏈展現相同的發展趨勢。目前每月鏈上活躍地址已超過2.2億個，換算成Internet發展，還約莫在1998年初期階段，而近期美國政府、機構投資人的開放態度，也為虛擬資產注入新的動力；比特幣做為數位黃金的前景，供大家參考未來的走向。

林之晨分析，現在全世界人類把10%價值儲存交給比特幣，未來一顆比特幣可能有100萬美元以上的潛力。不過他也笑說，自己沒有分析師資格，過去績效，也不代表未來績效。

台灣大虛擬資產交易所（TWEX）主打三大特色：「安全」、「簡單操作」、「小額購入」，用戶最低只需新台幣100元即可輕鬆購入比特幣、乙太幣，並透過直覺的三步驟完成交易。為降低操作錯誤風險，平台提供買賣交易與新台幣儲值／提領模擬器，協助用戶熟悉流程。考量新手對鏈上轉帳的不熟悉，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）初期暫不開放鏈上資金移轉功能，降低用戶的操作門檻。