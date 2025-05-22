台灣大虛擬資產交易所今上市 富邦蔡明忠買進人生第一顆比特幣

台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位今（22）日宣布，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線。富邦集團董事長蔡明忠更率先親自買進人生第一顆比特幣，他表示，過去長期關注虛擬資產發展，終於在富邦集團參與打造的平台上踏出第一步，邀請大家一起加入Web3新時代。

台灣大虛擬資產交易所（TWEX）是全台首家由大型企業集團投資營運的虛擬資產交易所，看準想開始虛擬資產投資的新手，在進行交易時的痛點，提供一個安全、簡單、低門檻的可信賴選擇。

蔡明忠表示，全球虛擬資產正邁入制度化與規範化階段，未來將與傳統金融體系更加緊密整合，Web3的時代已經來臨，也觀察到台灣已有許多生態社群成形。

蔡明忠強調，AI（人工智慧）與區塊鏈產業蓬勃發展，全球虛擬資產市值已突破3.1兆美元，富邦集團擁有金控、電信與電商完整體系，可望在數位資產應用場景上展現高度綜效。台灣大虛擬資產交易所（TWEX）加入市場，也是集團跨足Web3的重要里程碑。

蔡明忠並透過預錄影片表示，他過去一直躍躍欲試想參與虛擬資產交易，如今終於能在安全、可信賴的平台進行人生首筆交易，也邀請全民一起加入Web3的潮流，成為新世代的參與者。

富昇數位董事長林之晨表示，全球虛擬資產市場持續升溫，在台灣，有參與虛擬資產投資的民眾也持續成長，但目前仍約只占總人口的5%，市場仍有很大潛力，其中許多觀望的投資人，需要一個安全、可信賴，且操作簡易的交易平台。

台灣大虛擬資產交易所（TWEX）整合集團資源，從資金託管到技術保護全面把關，導入台北富邦銀行信託帳戶、台灣大的技術與財務後盾，希望讓用戶可以安心長期持有虛擬資產、也可以方便定期定額累積。

林之晨也說，自己是比特幣的長期持有者，2013年底購入人生第一顆比特幣，當時價格656美元，至今價值已成長超過155倍，年化報酬高達58%。隨著台灣大虛擬資產交易所（TWEX）加入市場，期待在主管機關的指導下，以高度合規、嚴密、反洗錢的最嚴謹治理，與所有幣圈與Web3新創團隊共同推動產業的主流化，為市場帶來正向價值。

富昇數位總經理韓昆舉進一步指出，Web3持續演進將帶來新一波的變革，虛擬資產交易所是銜接法幣和虛擬資產的重要基礎。

為讓想嘗試虛擬資產交易的新手輕鬆交易，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）首波開放比特幣與乙太幣，台灣大用戶可直接透過台灣大哥大APP進入台灣大虛擬資產交易所（TWEX），無需另外下載其他APP即可開始註冊、登入、交易。TWEX提供預先儲值及交易後付款等交易方式。此外，考量鏈上交易複雜度，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）初期暫不提供鏈上轉帳，降低用戶因不熟悉而操作錯誤、造成損失的風險，用戶可將虛擬資產賣出，提領新台幣至銀行帳戶。