快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

遠雄人壽提供家庭照顧者喘息觀劇 用藝術為照顧者充電

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽陪伴家庭照顧者走進劇場，透過音樂劇聆賞療癒身心，喘口氣、再出發。遠雄人壽／提供
遠雄人壽陪伴家庭照顧者走進劇場，透過音樂劇聆賞療癒身心，喘口氣、再出發。遠雄人壽／提供

遠雄人壽深信，「照顧者好、被照顧者才能更好」，推出「喘口氣。給力」家庭照顧者喘息服務計畫，為承受各種度量身心壓力的家庭照顧者們，搭建一座安心的情緒出口，今年更擴大舉辦「輕鬆一下」觀劇抒壓活動，邀請百位家庭照顧者免費聆賞果陀劇場音樂劇，在暫時轉身中釋放壓力，找到共鳴，群體觀劇活更增加與他人交流、分享心得，擴展人際支持網絡，增強社會連結。

果陀音樂劇《三個傻瓜》劇中角色以堅韌的信念與愛一步步實現夢想，觸動了許多照顧者的心。其中，長年照顧罹患癌症及阿茲海默症丈夫的阿鷹有感而發的說：「有時真的很累，也曾經想放棄，透過支持團體、社工、遠雄人壽藝術工作坊等，遇見了一群為了所愛努力的照顧者們，這齣戲讓我看見了那份傻傻的堅持其實是一種愛與勇氣，也提醒我要學會愛自己」。另一位照顧者香香感性地說：「照顧的路雖然辛苦，但劇中的故事讓我更明白，正是因為愛，我才選擇堅持，大雨過後，總有晴空，願我們都能不孤單地走完這段旅程。」

家庭照顧者「藝術工作坊」開辦7年來，已協助近400人次家庭照顧者，透過19場公開展演舞台劇，結合藝術輔療、跨界合作、多元輔療的綜合模式，運用戲劇的角色扮演與情境模擬，讓參與者探索內心深處的情感，重建自信並找回生活的和諧。

跨出家門很難，但打開心門更難，遠雄人壽藝術工作坊凝聚社群輔療力量，以學習、對話、支援與創新四部曲，建立穩固的支持網絡，讓照顧者彼此扶持；同時融入藝術的自由創作，啟發新的視角與應對方式，協力照顧者發掘內在力量，找到更多生活可能性。遠雄人壽承諾成為家庭照顧者堅強的後盾，讓他們在支持與陪伴中不孤單，幫助更多家庭照顧者在愛與壓力之間，找到喘息的空間，勇敢迎接每一天的挑戰。

遠雄人壽 壓力

延伸閱讀

「永恆花園:陳智權鈦金藝術展」移師美國德州休士頓自然科學博物館　迎接數百萬觀展人次 見證鈦金藝術里程碑

彰化偏鄉生錄取公費醫學生 她也熱愛藝術盼成更有溫度醫者

高科大藝術季壓軸沉浸式推理劇 觀眾成角色顛覆劇場刻板印象

照顧者悲劇！62歲男不堪壓力兼捱罵 勒死九旬母自首：感疲累絕望

相關新聞

台灣大虛擬資產交易所今上市 富邦蔡明忠買進人生第一顆比特幣

台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位今（22）日宣布，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線。富邦集團董事長蔡明忠更率先親...

談接班規劃 徐旭東：不是姓徐就可以、要看本事

遠東集團董事長徐旭東今天說，接班議題沒有這麼單純、牽涉廣泛，「不是他姓徐就可以了」，還是要看本事，現在每個家族、公司都應...

虛擬資產交易所正式上市 林之晨：建構安全可信交易環境

全台首家由大型企業創設與支持的交易所，台灣大虛擬資產交易所今天正式上市，富邦集團董事長蔡明忠買進人生第一顆比特幣，邀千萬...

蔡明忠獲美國喬治城大學名譽法學博士學位 演說期勉學生深思慢學

富邦集團董事長蔡明忠5月18日榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）頒發名譽法學博士學位，蔡明...

為何反對立融資公司專法？金管會副主委引孫子兵法這麼說

山道猴子悲歌吵了一年，立法院財政委員會22日召開「融資公司法」公聽會，對於立專法納管金管會持反對立場，金管會副主委陳彥良...

臺網公司以數位簽章技術 落實市場股東e服務

臺灣網路認證公司TWCA（臺網公司）積極推動我國電子憑證與數位簽章基礎建設，配合政府政策發展節奏與產業實際需求，積極促進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。