遠雄人壽提供家庭照顧者喘息觀劇 用藝術為照顧者充電

遠雄人壽深信，「照顧者好、被照顧者才能更好」，推出「喘口氣。給力」家庭照顧者喘息服務計畫，為承受各種度量身心壓力的家庭照顧者們，搭建一座安心的情緒出口，今年更擴大舉辦「輕鬆一下」觀劇抒壓活動，邀請百位家庭照顧者免費聆賞果陀劇場音樂劇，在暫時轉身中釋放壓力，找到共鳴，群體觀劇活更增加與他人交流、分享心得，擴展人際支持網絡，增強社會連結。

果陀音樂劇《三個傻瓜》劇中角色以堅韌的信念與愛一步步實現夢想，觸動了許多照顧者的心。其中，長年照顧罹患癌症及阿茲海默症丈夫的阿鷹有感而發的說：「有時真的很累，也曾經想放棄，透過支持團體、社工、遠雄人壽藝術工作坊等，遇見了一群為了所愛努力的照顧者們，這齣戲讓我看見了那份傻傻的堅持其實是一種愛與勇氣，也提醒我要學會愛自己」。另一位照顧者香香感性地說：「照顧的路雖然辛苦，但劇中的故事讓我更明白，正是因為愛，我才選擇堅持，大雨過後，總有晴空，願我們都能不孤單地走完這段旅程。」

家庭照顧者「藝術工作坊」開辦7年來，已協助近400人次家庭照顧者，透過19場公開展演舞台劇，結合藝術輔療、跨界合作、多元輔療的綜合模式，運用戲劇的角色扮演與情境模擬，讓參與者探索內心深處的情感，重建自信並找回生活的和諧。

跨出家門很難，但打開心門更難，遠雄人壽藝術工作坊凝聚社群輔療力量，以學習、對話、支援與創新四部曲，建立穩固的支持網絡，讓照顧者彼此扶持；同時融入藝術的自由創作，啟發新的視角與應對方式，協力照顧者發掘內在力量，找到更多生活可能性。遠雄人壽承諾成為家庭照顧者堅強的後盾，讓他們在支持與陪伴中不孤單，幫助更多家庭照顧者在愛與壓力之間，找到喘息的空間，勇敢迎接每一天的挑戰。