快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

明台產險獲 ISO 10002認證

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

明台產險於2025年5月21日取得英國標準協會（BSI）頒發的ISO 10002顧客滿意管理系統認證，顯示其在顧客服務流程標準化與品質管理方面獲得國際認可，也進一步實踐母公司MS&AD集團「客戶至上」的理念。

近年明台產險在強化顧客體驗上持續投入，包括運用數位工具提升效率、提供多語言溝通協助、資訊透明化與打造無障礙溝通環境。為協助消費者識別詐騙風險，該公司在官網設置防詐專區，提供警示訊息與應對指南，並拍攝9支多語言商品與服務介紹影片，讓不同族群與語言背景的民眾更易於理解保險資訊。

在分支據點，明台增設無障礙設施與友善櫃台服務，配備老花眼鏡、A3放大版要保書、商品介紹文件、多語言翻譯App與手語翻譯預約等資源，讓高齡者、身心障礙者、新住民與原住民等族群都能獲得便利與尊重的諮詢服務。

為深化員工對不同族群需求的理解，明台產險也與政府與民間單位合作，舉辦防詐講座、多元文化與身障體驗課程，例如邀請內政部警政署刑事局講解詐騙案例、新住民協會分享文化差異，並與弘道老人基金會合作體驗課程，提升員工的同理與服務能力。

此外，明台產險亦重視資訊與個資安全管理，為國內首家通過PIMS BS10012:2017個資管理系統驗證的產險業者，並持續取得ISO 27001資訊安全國際標準認證，顯示其在金融消費者保護與資訊管理上的長期承諾。

詐騙 產險 新住民

延伸閱讀

英國馬莎百貨遭網攻…網購癱瘓獲利大減121億元 客戶個資也被竊

嘉市警打詐獲縣市組第二 警政署頒打詐英雄獎

大甲地政所防詐跨過大安溪 日南設點提供便民申辦管道

不具名婦人捐5千顆健康粽 雲林家扶新住民嘗到心滋味

相關新聞

台灣大虛擬資產交易所今上市 富邦蔡明忠買進人生第一顆比特幣

台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位今（22）日宣布，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線。富邦集團董事長蔡明忠更率先親...

談接班規劃 徐旭東：不是姓徐就可以、要看本事

遠東集團董事長徐旭東今天說，接班議題沒有這麼單純、牽涉廣泛，「不是他姓徐就可以了」，還是要看本事，現在每個家族、公司都應...

虛擬資產交易所正式上市 林之晨：建構安全可信交易環境

全台首家由大型企業創設與支持的交易所，台灣大虛擬資產交易所今天正式上市，富邦集團董事長蔡明忠買進人生第一顆比特幣，邀千萬...

蔡明忠獲美國喬治城大學名譽法學博士學位 演說期勉學生深思慢學

富邦集團董事長蔡明忠5月18日榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）頒發名譽法學博士學位，蔡明...

為何反對立融資公司專法？金管會副主委引孫子兵法這麼說

山道猴子悲歌吵了一年，立法院財政委員會22日召開「融資公司法」公聽會，對於立專法納管金管會持反對立場，金管會副主委陳彥良...

臺網公司以數位簽章技術 落實市場股東e服務

臺灣網路認證公司TWCA（臺網公司）積極推動我國電子憑證與數位簽章基礎建設，配合政府政策發展節奏與產業實際需求，積極促進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。