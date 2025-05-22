明台產險獲 ISO 10002認證

明台產險於2025年5月21日取得英國標準協會（BSI）頒發的ISO 10002顧客滿意管理系統認證，顯示其在顧客服務流程標準化與品質管理方面獲得國際認可，也進一步實踐母公司MS&AD集團「客戶至上」的理念。

近年明台產險在強化顧客體驗上持續投入，包括運用數位工具提升效率、提供多語言溝通協助、資訊透明化與打造無障礙溝通環境。為協助消費者識別詐騙風險，該公司在官網設置防詐專區，提供警示訊息與應對指南，並拍攝9支多語言商品與服務介紹影片，讓不同族群與語言背景的民眾更易於理解保險資訊。

在分支據點，明台增設無障礙設施與友善櫃台服務，配備老花眼鏡、A3放大版要保書、商品介紹文件、多語言翻譯App與手語翻譯預約等資源，讓高齡者、身心障礙者、新住民與原住民等族群都能獲得便利與尊重的諮詢服務。

為深化員工對不同族群需求的理解，明台產險也與政府與民間單位合作，舉辦防詐講座、多元文化與身障體驗課程，例如邀請內政部警政署刑事局講解詐騙案例、新住民協會分享文化差異，並與弘道老人基金會合作體驗課程，提升員工的同理與服務能力。

此外，明台產險亦重視資訊與個資安全管理，為國內首家通過PIMS BS10012:2017個資管理系統驗證的產險業者，並持續取得ISO 27001資訊安全國際標準認證，顯示其在金融消費者保護與資訊管理上的長期承諾。