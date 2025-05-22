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談接班規劃 徐旭東：不是姓徐就可以、要看本事

中央社／ 台北22日電
遠東集團董事長徐旭東。中央社
遠東集團董事長徐旭東。中央社

遠東集團董事長徐旭東今天說，接班議題沒有這麼單純、牽涉廣泛，「不是他姓徐就可以了」，還是要看本事，現在每個家族、公司都應該抱持開放心態，the best one runs thecompany（公司應交由最優秀的人經營）。

遠東國際商業銀行今天舉辦股東常會，同時也是遠東商銀副董事長的徐旭東與會，媒體會後聯訪時提問，是否會讓兒子徐國安進入遠東商銀董事會。

徐旭東回應，這要靠兒子的個人本事，「你公司裡面有這麼多人，為什麼一定要姓徐的做呢」。

媒體關切打算何時將集團交給兒子，徐旭東表示，沒辦法直接交給他，這要看兒子自己以及本事。

徐旭東指出，接班議題沒有這麼單純、牽涉廣泛，「不是他姓徐就可以了」，這個時代已經過去，如今每一個家族、每一間公司都要抱持開放心態，the bestone runs the company。

徐旭東進一步表示，遠東集團非常multi（多面向、多角化經營），足跡遍及多國市場，要通盤了解各面向，非常具挑戰性。

媒體追問，遠東集團下一位董事長有無可能是專業經理人，徐旭東指出，如果自己家族沒有辦法的話，當然就是專業經理人，這很自然。

遠東集團 董事長 徐旭東

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