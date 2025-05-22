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全球自然災害保險損失破千億美元 國泰產險研討會助企業強化營運韌性

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

根據瑞士再保險研究院2025年發布的最新報告《sigma 1/2025》 指出，2024年全球保險損失達1,460億美元，其中自然災害保險損失為1,370億元，且年增長率達5%至7%，預估2025年將高達1,450億美元。在氣候變遷日益嚴峻、極端氣候頻率與強度不斷升高的背景下，氣候變遷已成為攸關企業存續與營運風險的核心問題。有鑑於此，國泰產險舉辦「2025企業風險研討會」，期能透過專業知識的傳遞與實務經驗的交流，協助企業掌握風險脈動，將建立更具災害應變韌性的營運架構。

本次研討會聚焦台灣主要的自然災害風險，以颱風洪水與地震兩大防災主軸為核心，特別邀請國家災害防救科技中心組長陳永明、國家地震工程研究中心博士林哲民與博士趙書賢等專家，從極端氣候、地震災害的衝擊到先進地震預警與智能監測技術的應用，從數據資料與科學應用角度協助企業掌握天災風險，深入剖析企業如何在高風險環境中強化自身的營運韌性，進一步研擬具體應變策略，提供企業風險管理規劃之參考依據。

根據中央氣象署資料 顯示，台灣每年平均約有3至4個颱風侵襲，芮氏規模5以上的地震則年均達24.4次。災害性天氣導致的直接財物損失每年平均高達新台幣150億元，其中約85%與颱風相關，11%則由豪雨造成，導致企業面臨更高頻率的營運中斷風險，對企業營運與財務穩定構成重大威脅。國泰產險資深副總經理翁翠柳表示，期盼透過此次研討會，提升產業界對天災風險與災害應變議題的重視，鼓勵企業採取更積極的行動。在氣候變遷危機的驅動下，災害的規模與頻率已不容忽視，企業唯有超前部署、加強風險韌性，方能在未來充滿不確定性的環境中穩健前行。

國泰產險秉持集團「Better Together共創更好」的信念，每半年舉辦企業損害防阻研討會，攜手企業正視氣候變遷下極端氣候所帶來的各項營運風險，以提升企業對於氣候相關風險控管意識與調適能力。國泰產險自2005年迄今已舉辦46場次研討會，吸引超過2,600家企業約4,800名人次參加，期能藉由每一次與企業代表的深入對話，共同正視並回應氣候變遷帶來的挑戰，攜手打造更安全、更有韌性的未來營運環境。未來也將持續運用核心職能「保險保障、損害防阻」，為企業客戶和社會大眾提供最完整的服務與保障，進一步實踐企業永續責任，擴大國泰在產險業界的正向影響力。

地震 國泰

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