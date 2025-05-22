為何反對立融資公司專法？金管會副主委引孫子兵法這麼說

山道猴子悲歌吵了一年，立法院財政委員會22日召開「融資公司法」公聽會，對於立專法納管金管會持反對立場，金管會副主委陳彥良援引孫子兵法指「善戰者求之於勢，不責於法」，融資公司專法的範圍界定、監理量能以及納管後對整體市場衝擊皆需評估，目前我國無專營放款業務公司，是否要真的給予執照專營需思考。

陳彥良表示，首先，融資公司爭議重點在於消費者保護，因為沒有吸收大眾存款，而無清償能力不足致影響存款人或市場產生金融危機問題，所以重點在於放款。國外對於未收存款的貸放機構管理重點也在於過高利率、揭露收費透明及禁止不當催收等。

第二，他強調，善戰者求之於勢，不責於法，我國是否制定融資公司專法討論超過20年，關於融資公司範圍界定、監理量能、納管後對整體市場衝擊等均需評估。目前為止我國無專營放款業務公司，是否要真的要給予執照專營一行業需思考。

陳彥良說，日本貸金業管理非由金融主管機關單一執法，涉及地方政府等分級管理，且實證施行後其實對於放款者趨嚴，使消費者及中小企業取得資金難度變高，部分的確轉向地下行業借貸。

最後，他指出，重劍無鋒大巧不工。融資公司的爭議在於消費者保護，金融消費者保護法即是處理金融消費爭議、強化消費者而訂的專法，以金保法納管一定條件的融資公司，目前法律位階最高，子法授權明確，得採罰鍰處分最高一千萬元，且能立即適用，尤其比照監管嚴格的金融機構標準，對金融消費者保護有力度。

金管會已於4月23日預告依金保法分階段納管一定規模以上融資租賃公司，預計於6月30日前發布，發布後2至3個月生效，給予業者充分調整作業時間。第一階段公告中租（5871）、裕融（9941）、和潤（6592）及日盛台駿（6958）4家上市集團旗下共12家融資租賃公司，從事以自然人為對象之應收帳款收買、分期付款買賣或具類似融資性質業務者，為金保法第3條第1項之金融服務業，預計於今年9月生效，納管之融資租賃公司業務規模市占率已達9成。