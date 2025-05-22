臺網公司以數位簽章技術 落實市場股東e服務

臺灣網路認證公司TWCA（臺網公司）積極推動我國電子憑證與數位簽章基礎建設，配合政府政策發展節奏與產業實際需求，積極促進電子簽章普及應用，日前「股務事務e櫃台（eCounter平台）」上線，臺網公司表示，提供數位簽章核心服務，實踐金融市場數位化、無紙化、免臨櫃之數位轉型及智慧治理願景。

日前由金融監督管理委員會、數位發展部及內政部跨部會合作指導，集保結算所主導建置的「股務事務e櫃台（eCounter平台）」正式上線，臺網公司以技術合作夥伴身分參與，提供數位簽章核心服務，實踐金融市場數位化、無紙化、免臨櫃之數位轉型及智慧治理願景。

自電子簽章法修正公布施行以來，eCounter平台是第一個由主管機關指導，導入數位簽章技術並提供市場無償使用的正式上線電子平台，為實現智慧政府合作典範。

臺網公司表示，eCounter平台突破臨櫃限制，實現股務數位新時代，股東過往申辦變更基本資料等股務需求時，需逐家分別前往股務代理機構臨櫃或是郵寄辦理，經由原留印鑑的身分驗證與書面簽署確認，方可完成申辦；此次eCounter平台，由集保結算所與臺網公司會同產、官、學者近百位專家攜手合作，導入符合電子簽章法以具法律效力之數位簽章機制，將「線上身分驗證機制」結合「用戶意思表示」，經由電子文件簽署與驗證機制，確保股東意思表示的真實性、完整性與不可否認性，提供兼具安全、省時、環保以及流程可稽核之數位化申辦服務。eCounter平台上線後，預估每年可減少超過百萬張書面申請書，有效降低企業作業成本與紙本文件對環境的負擔，實現永續發展治理目標。

臺網公司旗下「TWID身分識別中心」自2016年成立以來，以電子憑證技術為基礎，發展多元身分識別服務及電子文件簽署機制，建構完整的數位簽章技術鏈。臺網公司預告，將攜手集保結算所於今年底推出「行動化簽署」服務，於「集保e手掌握APP」導入行動數位簽章方案。屆時，股東可透過手機完成線上身分識別、申請簽署憑證及電子文件數位簽章，優化股東行動化操作體驗，讓普惠金融的理念，具體的延伸、嘉惠至每一位投資人。

臺網公司為電子簽章法所規範經主管機關許可的憑證機構，也是國內領先的憑證管理中心與數位簽章服務提供者，在持續配合國家政策發展與金融市場需求，臺網公司將為市場提供更多跨領域創新業務場景，共同打造更安全、更便利、值得信賴的數位臺灣。