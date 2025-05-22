是否制定融資公司專法 立院公聽會學者意見不一

是否制定融資公司專法，立法院財政委員會今天召開公聽會，有學者認為應制訂專法，業者需取得許可、營業執照，並明定利率上限；也有學者認為現行金保法規範就已足夠，專法規範過於嚴苛恐不利中小企業發展。

立法院財政委員會今天召開「融資公司法」公聽會，邀金管會、經濟部、法務部代表及學者專家出席。

台北律師公會消費者債務清理委員會律師林永頌說，融資業者亂象多，除假買賣真借貸外，還有超額機車貸、汽車貸等，例如一輛新台幣3萬元的機車可借30萬元；另以手續費、代辦費、違約金等巧立各種名目，還開立金額空白的本票、無徵信機制，甚至與詐騙集團勾結。

林永頌表示，金管會擬以「金融消費者保護法」納管40家業者，但全台逾2000家融資業者，且不少代書、代辦或融資業者是個人，不在納管範圍。因此主張訂定「融資業法」，主管機關為金管會，業者需取得設立許可、營業執照，並成立聯合徵信機制，明定利率及違約金上限，禁止不當廣告、不當催收行為。

全國律師公會聯合會消費者債務清理委員會律師林孜俞說，將融資業納管金融消費者保護法，無法徹底解決問題，且從法制面而言，各金融服務業都有制定專法規範，早在2008年行政院就曾要求金管會提出「融資公司法」草案，設置統一的監管原則。

淡江大學財務金融學系教授聶建中表示，融資公司專法草案的規範，比一般金融業的監管更嚴苛，裁罰標準紊亂且過重。融資租賃服務補足傳統金融貸款無法滿足的需求，提供更彈性的資金渠道，且台灣是中小企業起家，若通過專法恐不利中小企業發展。

聶建中說，他認為現行金融消費者保護法規範就已足夠，租賃公司這塊還沒更細膩去規範，有必要再擴大納入、適用金保法，並採階段性作業，循序漸進，先求有、再求好。

政治大學財政系教授黃智聰表示，租賃業可補足銀行缺口，如果要嚴格管制，不是很恰當的方式，應針對企業、個人進行差別化管理，確保市場穩定。且金保法已將過度借貸、誤導廣告、不當催收等入法並強化管控，提升消費者守護。

黃智聰說，應審慎評估融資專法，若貿然通過，許多中小企業恐因此借不到錢，逐步推動是較好作法。政府應要求租賃業積極配合監管機構、產業提升自律守則、強化消費保護能量。面對全球經濟市場日益增加不確定性，租賃市場是資產管理、資金運作重要環節，是否要立專法則持保留態度。

金管會副主委陳彥良表示，是否制定融資公司專法以討論逾20年，需考量面向廣泛，如融資公司範圍界定、納管成本、非收受存款的民間融資業納管後對借貸市場的衝擊影響等，都有待進一步分析、研究，制定專法宜有更全面、長期規劃。

陳彥良說，現階段藉由逐步將符合一定條件的融資租賃業者，依金保法納入管理，是立即且可行的作法。金管會將藉金保法納管了解不同規模、業務型態的融資租賃公司業務情形，累積管理經驗，並使業者熟稔相關法制運作，再持續研議。