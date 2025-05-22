南山人壽攜手互動資通 推防詐專屬簡訊

簡訊詐騙手法更迭，為保護顧客，南山人壽攜手互動資通，設立簡訊專屬短碼「68800」，已於日前正式上線。凡收到「68800」簡訊，代表由南山人壽官方企業代碼所傳送的訊息。

近年詐騙集團利用簡訊大肆進行不法之事，為強化臺灣民眾識別詐騙的能力，南山人壽積極落實金融服務業公平待客原則，由互動資通協助設立「68800」官方企業代碼，降低保戶受詐風險。

一直以來，南山人壽具有嚴謹之風險控管機制，在防詐作為部分，設有「反詐行動小組」，在內部連結跨部門團隊、部署各種識詐與防詐行動方案，更對外積極串聯多方力量共同推廣防詐騙宣導，建立更具信任感的社會。互動資通為此特地協助南山人壽客製於簡訊發送平台－EVERY8D獨有的審查機制，藉由內、外部嚴格的檢視確認，加強「68800」官方企業代碼安全性與可信任性。

互動資通董事長郭承翔表示，EVERY8D平台在技術面不斷創新革新，其優勢包含短長碼簡訊平台共用，降低過多行政作業，提升操作效率；高效能技術，可同步處理大量簡訊發送；簡訊傳達成功率高達99%；報表產出讓企業端可即時掌握與分析效益；特有客製審查機制。

郭承翔強調，為符合企業需求，且與AI接軌，每年投入一定比例預算於EVERY8D平台的技術創新，已獨創發展出互動式簡訊，企業運用互動簡訊即可直接與消費端，透過免費互傳文字訊息、圖片、影像或文件檔案，有助於會員經營，成為企業發展會員經濟的最大助力。