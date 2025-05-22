生成式AI掀法務革命 勤業眾信：三分之二企業將加碼

隨著生成式人工智慧（Generative AI，簡稱GenAI）快速崛起，企業內部法務部門正迎來關鍵轉型契機。勤業眾信法律科技諮詢服務副總經理張馨云指出，GenAI 已不再只是創新科技，更是提升法務效率、強化風險控管與創造商業價值的「催化劑」，根據Deloitte Global 最新發布《2025年內部法律部門 AI 預測報告》指出，明年將有超過三分之二的企業加碼投入GenAI，正式邁入法務數位化的新時代。

報告也提出五大關鍵預測，說明AI將如何全面重塑企業法務運作模式。首先，2024年是AI的試驗期，而2025年將是「收割效益年」，企業將不再只是嘗試，而是要求具體成果，包括在合約審閱、法規追蹤、訴訟處理、併購與預算管理等領域，發揮AI高效率與高回報的潛力。這將幫助企業辨識合約價值流失、預警風險，達到營收成長與風險控管並進。

其次，AI不再是「外掛」，而是融入工作流程的日常工具。企業紛紛重新檢視既有系統，思考如何讓AI技術深度整合、成為法務核心平台的一部分；第三，AI將成為法律科技供應商的重要區隔，未來企業在挑選合作廠商時，將特別關注其AI應用成果，特別是在合約管理、法規因應、智慧財產與併購等實務上的實績與技術成熟度。

第四，法律科技產業正進入快速進化期，AI不只改變工具，也改變法律人的角色，律師不再只是懂法，更要會判讀數據、分析倫理議題，才能在AI時代突圍；第五，法務不再只是「守門員」，而是數位轉型推手，未來的法務專業人員需要掌握AI應用與變革管理等跨域能力，在推動創新與風險控管上扮演更積極的角色。

對企業法務主管而言，報告也整理出四大行動建議，首先，應推動AI規模化發展，從單點試驗升級為全盤部署，讓AI成為提升整體價值的核心工具；強化法務AI素養，整個團隊要與時俱進，不只是懂法律，也要懂AI與科技操作；建立跨界合作機制，與律師事務所或法律科技業者合作，快速接軌創新解決方案；做好平台與數據準備，審視系統能否長期支援AI應用，並建立穩固的數據基礎。