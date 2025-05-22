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富邦集團董事長蔡明忠 榮獲美國喬治城大學名譽法學博士學位

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦集團董事長蔡明忠榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）名譽法學博士學位，蔡明忠與喬治城大學代理校長Robert M. Groves（左一）、法學院院長 William M. Treanor（右一）合影。 富邦金控／提供
富邦集團董事長蔡明忠榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）名譽法學博士學位，蔡明忠與喬治城大學代理校長Robert M. Groves（左一）、法學院院長 William M. Treanor（右一）合影。 富邦金控／提供

富邦集團董事長蔡明忠榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）頒發名譽法學博士學位。喬治城大學法學院5月18日舉辦2025年畢業典禮，邀請蔡明忠發表校友演說，並頒授名譽法學博士學位。

喬治城大學表示，蔡明忠是台灣知名企業富邦集團的董事長，集團涵蓋金融服務、電子商務等領域，蔡明忠同時也是一位慷慨的慈善家，捐贈支持喬治城大學法學院興建全新旗艦教學大樓「Tsai Hall」。此外，近年來蔡明忠也支持提供喬治城法學院全額獎學金予多位台灣學生。

蔡明忠於致詞時表示，當年他來到喬治城大學法學院就讀，是人生中第一次出國，一切事物和文化衝擊都讓他大開眼界。他肯定美國高等教育機構的優點以及國際教育所帶來的深遠影響，認為美國社會的多元性正體現在其學術機構中，提供了一種獨特的教育體驗，不僅是學術知識的傳授，更因人們的差異化使得學習環境更加豐富，這也是吸引世界各地學生來此就學的原因。

對於即將開啟人生新篇章的畢業生，蔡明忠也提出勉勵與指引，懷抱勇氣、同理心與誠信，迎接未來的挑戰與機遇，傳承知識的火炬。「請記得，這個世界廣闊且互相連結，你們的行動有力量讓世界變得更好！」

在AI狂潮下，世界變動快速，人工智慧為學習與探索帶來諸多便利，但他也鼓勵，「試試深思慢學，因為它往往更富含智慧與理解，也更能激發好奇心與創造力。」他也指出，面對世界的變化，終身學習對個人成長與專業發展更加不可或缺，讓人們能夠應對新的挑戰、保持競爭力，並勇於創新。「登高必自卑，行遠必自邇」，正說明了穩健學習與終身探索的重要性。

蔡明忠自1981年加入富邦集團，引領集團成長發展。富邦集團自1961年台灣第一家民營產物保險公司起家，逐步發展成為臺灣最完整、多元的金融集團，經營觸角更由金融領域延伸至電信媒體、有線電視、電子商務、不動產及文創領域。截至目前，富邦集團資產總額逾新台幣12兆元，連續四年蟬聯台灣第一大集團；富邦集團更以「Run For GreenTM」倡議實踐永續經營，創造社會環境共好。

蔡明忠亦曾發起台灣高鐵建設，富邦集團為高鐵五大原始股東之一，對於台灣交通建設發展貢獻卓著。蔡明忠承襲父親富邦集團故總裁蔡萬才先生的公益精神，以商業實踐發揮影響力，推動社會正向發展，公益永續的倡議更為台灣創造了美好價值。

蔡明忠個人多次獲得國內外殊榮，包括：2024年連續三次入榜《哈佛商業評論》「台灣企業領袖100強」；2015~2016年獲《亞洲公司治理》雜誌頒發亞洲企業領袖成就獎（Asian Corporate Director Recognition Awards）、亞洲地區最佳投資者關係執行長獎（Asia’s Best CEO-Investor Relations）；2015年獲頒管理科學學會「管理獎章」；2010年起連續七年榮獲《亞洲公司治理》雜誌頒發「亞洲企業領袖成就獎」。

蔡明忠擁有臺灣大學法律學士學位和美國喬治城大學法律碩士學位，以及東海大學名譽管理博士、天主教輔仁大學名譽法學博士、臺灣大學名譽法學博士。2012年4月起擔任美國南加州大學董事，2014年起擔任亞洲公益事業研究中心（Centre for Asian Philanthropy and Society）理事，2023年3月起擔任亞洲企業領袖協會（Asia Business Council）理事會名譽主席。

富邦集團董事長蔡明忠榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）名譽法學博士學位，並發表校友演說。 富邦金控／提供
富邦集團董事長蔡明忠榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）名譽法學博士學位，並發表校友演說。 富邦金控／提供

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