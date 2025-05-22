快訊

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬逆轉尼克拔頭籌

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

蔡依林、彭于晏爆復合6年！ 網挖3大曖昧互動：太甜蜜

遠東銀股東會／修章程提高額定資本額 董事王孝一：希望達到金控水準

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
遠東銀行董事、遠東集團公益事業執行長王孝一。聯合報系資料照
遠東銀行董事、遠東集團公益事業執行長王孝一。聯合報系資料照

遠東銀行（2845）22日上午召開股東常會，遠東銀行董事、遠東集團公益事業執行長王孝一在會上表示，遠東銀是遠東集團的重要金融機構，規模希望達到金控水準，今天股東會有討論案，希望股東會通過遠東銀額定資本額再提高，提高到金控的水準。

遠東銀股東常會討論修改公司章程，將額定資本額大幅調增100億元，由原本的額定資本額上限550億元提高到650億元 ，跨越金控申設門檻。遠東銀至2024年底實收資本額已達427.5億元，以現有的額定資本額計算，則剩餘可發行資本額度空間僅約122.5億元，今年遠東銀股東會將討論去年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，盈餘轉增資額度10.68億元，除權後實收資本額將擴增至438.18億元。

另外，遠東銀今年決定再辦現金增資5億股，股東會也提出長期資金募集案，擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券等組合，總金額上限新台幣100億元或等值外幣，若未來有進行國內外策略性聯盟，據以辦理私募增資，就有可能觸及額定資本額上限，因此決定修改公司章程，提高額定資本額，預留日後擴大資本額的空間。

遠東銀行 股東會

延伸閱讀

兆豐金認購銀行142億現增

中華電信小金雞 中華資安股票上市案過關

日勝生樂齡宅 Q4交屋

瀚荃減資 每股退1.5元

相關新聞

生成式AI掀法務革命 勤業眾信：三分之二企業將加碼

隨著生成式人工智慧（Generative AI，簡稱GenAI）快速崛起，企業內部法務部門正迎來關鍵轉型契機。勤業眾信法...

富邦集團董事長蔡明忠 榮獲美國喬治城大學名譽法學博士學位

富邦集團董事長蔡明忠榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）頒發名譽法學博士學位。喬治城大學法學...

遠東銀股東會／修章程提高額定資本額 董事王孝一：希望達到金控水準

遠東銀行（2845）22日上午召開股東常會，遠東銀行董事、遠東集團公益事業執行長王孝一在會上表示，遠東銀是遠東集團的重要...

遠東銀股東會／副董徐旭東：AI 非常重要 要加強應用、數位轉型

遠東銀行（2845）22日上午召開股東常會，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東在會上指出，AI對於現在所有企業要轉型到...

公股行庫減降美債部位 台企銀、臺銀占比各約2%最低

美國關稅政策、美債遭降評，美國政府債務和赤字持續膨脹，及川普政府推動減稅法案等都讓美國整體財政情勢更加脆弱，使美債殖利率...

台企銀利息、財管收入 亮眼

台企銀昨（21）日舉行2025年第1季法說會，在第1季放款穩健成長、年增一成以及財富管理保險商品銷售熱絡帶動下，台企銀第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。