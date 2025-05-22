遠東銀股東會／修章程提高額定資本額 董事王孝一：希望達到金控水準

遠東銀行（2845）22日上午召開股東常會，遠東銀行董事、遠東集團公益事業執行長王孝一在會上表示，遠東銀是遠東集團的重要金融機構，規模希望達到金控水準，今天股東會有討論案，希望股東會通過遠東銀額定資本額再提高，提高到金控的水準。

遠東銀股東常會討論修改公司章程，將額定資本額大幅調增100億元，由原本的額定資本額上限550億元提高到650億元 ，跨越金控申設門檻。遠東銀至2024年底實收資本額已達427.5億元，以現有的額定資本額計算，則剩餘可發行資本額度空間僅約122.5億元，今年遠東銀股東會將討論去年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，盈餘轉增資額度10.68億元，除權後實收資本額將擴增至438.18億元。

另外，遠東銀今年決定再辦現金增資5億股，股東會也提出長期資金募集案，擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券等組合，總金額上限新台幣100億元或等值外幣，若未來有進行國內外策略性聯盟，據以辦理私募增資，就有可能觸及額定資本額上限，因此決定修改公司章程，提高額定資本額，預留日後擴大資本額的空間。