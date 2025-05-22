遠東銀股東會／副董徐旭東：AI 非常重要 要加強應用、數位轉型

遠東銀行（2845）22日上午召開股東常會，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東在會上指出，AI對於現在所有企業要轉型到現代化，AI是不可以、不可能也不應該忽視，反而AI的重要性是要增加的，現在企業從事數位轉型，AI部分特別重視，遠東銀在AI應用上要加強再加強。

遠東銀總經理周添財指出，徐旭東在超過15年前就不斷講每件事都要數位化（everything is digital），現在則是改成everything is AI、AI、AI。遠東銀採取務實的AI發展策略，今年起讓員工開始運用AI日常工作簡報分析，要讓同仁真正用得上AI也用得安心，才能讓AI從變成日常的一部分，從每人實際業務出發，遠東銀去年整理出101項的AI應用場景，現在已經增加到超過120項應用場景。

周添財表示，包括內部流程自動化、文件生成、防詐、防洗錢等，都引進應用AI，重視合規與資安，讓AI成為遠東銀每位人員的工作助理，才能有利AI數位轉型，也感謝遠東集團在遠銀引進與應用AI上的協助。