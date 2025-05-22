殖利率飆破5%！公股行庫急減美債求自保

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

美國關稅政策、美債遭降評，美國政府債務和赤字持續膨脹，及川普政府推動減稅法案等都讓美國整體財政情勢更加脆弱，使美債殖利率從4月起一路攀升（即價格走跌），據調查，至少有4家公股行庫已減降美債比重，4月底總水位恐降到3,000億元左右。

金管會、財政部與央行三大部會21日齊赴財委會就房屋稅2.0、銀行不動產融資緊縮及央行信用管制措施對房市交易影響做專題報告，八大公股行庫董事長和總經理均列席。

立委賴士葆在會中詢問，4月川普實施對等關稅後，八大行庫是否有減持美債部位？央行又是否出脫美債？央行副總裁嚴宗大說，央行對美債部位，資金操作隨時都有買有賣。

至於八大行庫，據初步調查，若與3月底相較，土銀、合庫、彰銀（2801）、兆豐銀等4家行庫，均有減降美債占比，台企銀與台銀占比都僅約2%左右最低。

財政部已提醒公股行庫，若市場疑慮升溫，應動態調整美債部位配置，降低曝險金額。

據初步調查，4月底投資美國政府債占債券投資比重，最高是彰銀13.9%，但已較3月大減了1.7個百分點，其次是華南銀、土銀的一成左右，土銀有略微下降。

兆豐銀較3月也跌破1成降到9.95%，單月減幅2.75個百分點，第一銀則約落在6.5~7%，與3月相當，合庫則因有部分美債部位到期，比重略降低到3.6%，最低仍是台企銀和台銀，都僅2%左右最低。

市場粗估，3月底八大公股行庫持有美債部位是3,400億元，4月底可能已約莫下降到3,000億元左右。

一家行庫主管指出，銀行投資美國債券，買進標的多集中公債，就評級等級來看，美國公債仍是相對安全，但為避免債券評價大起大落，各行庫也有配置公司債或金融債做投資分散，也著手調整債券存續期。

受投資人擔心美國政府債務和赤字持續膨脹，30年期美債殖利率一度升破5%，指標十年期美債殖利率也攀升到4.53%，殖利率走揚，代表價格下跌，持有美債的金融業，也將面臨評價減損壓力。

美國公債

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