國泰金：AI Agent 根據情境建議 讓使用者決策

展望未來金融AI Agent的發展，國泰金控（2882）副總經理劉浩翔指出，技術面需具備大型語言模型扮演AI大腦，負責規劃與思考任務該怎麼執行，當給予AI Agent特定任務時，AI大腦會分析情況並規劃解決步驟，並根據不同情境會提供建議方案讓使用者做決策。

此外，AI Agent也需要串接工具庫，使AI Agent具有調用工具並執行動作的能力，例如串接資訊系統、資料庫等。同時，AI Agent還需要串接記憶庫，給予AI Agent具備長短期記憶的能力。

對於外界關注生成式AI應用的情境，劉浩翔表示，分為針對內部員工及面向客戶。在內部使用上包括運用AI協助文件摘要或生成、作業流程查詢助手等，將於今年上半年陸續上線予員工使用。對於客戶應用部分，他透露國泰目前確實規劃去利用AI給予客戶更好的數位互動體驗，未來絕對會推出相關的服務給客戶。

談到AI相關人才需求，國泰金控副總經理暨國泰世華銀行數據長梁明喬坦言，各領域及職能的人才都缺乏，但市場供給並不多。所需人才必須對於整個商業知識領域認識，並具備基本技術能力，目前是需求大於供給，不論數位和數據人才皆然。今年度國泰世華銀行特別招募具備AI商業分析與IT資訊應用領域的CMA人才，有別於過往MA集中於傳統金融，希望能招募更優秀的潛力人選進入培訓。國泰今年初盤點金控及各子公司整個數位人才需求達800位，較去年增加六成，是歷年來最高。

延續近年國泰金控技術年會的轉型成果發表，國泰旗下多家子公司已運用大數據與AI技術於洞察市場趨勢、客戶需求，進而發展多元智能應用。如國泰世華銀行以AI與大數據分析來協助大規模的個人化經營，滿足複雜且動態的客戶需求，並建立完整且有效率的內容供應鏈，多元服務管道創造一年超過24億次的客戶接觸機會，將客戶價值與客戶體驗最大化。

而國泰人壽亦積極透過AI優化保險旅程的服務體驗。另使用生成式AI技術打造「AI Coach智能對練」平台，由AI模擬各種客戶互動情境，與業務員練習應對技巧，有效降低內部教育訓練成本，同時提升業務員面對客戶的應對能力。