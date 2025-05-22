彰銀銀髮運動會 關懷長者

彰化銀行（2801）關懷獨居長者，推動銀髮運動熱潮。20日攜手華山基金會舉辦「愛老人動起來」運動會，現場超過270位長輩和志工趣味賽龍舟。彰銀董事長胡光華偕同總經理簡志光及一級主管，也變身志工助陣長輩競賽爭冠，共度歡樂時光。

彰銀踐行聯合國永續發展目標SDGs，長期支持弱勢長輩獲得基本照顧、保障及需求，與華山基金會合作關懷弱勢長者。胡光華表示，希望藉由這次老人運動會活動，陪伴長輩透過運動競賽、團隊合作，重拾人際互動，找到自信與多元價值，並藉由適當運動幫助延緩失能，愈活愈健康，展現「活到老、動到老」的樂活精神。同時也呼籲社會大眾共同關懷弱勢老人，讓長者感受各界的關愛。

此次雙北「世壯運」熱潮成功帶動「運動無齡界」的健康話題，讓推動中高齡族群參與運動、享受健康生活的趨勢獲得重視。

彰化銀行適逢120周年慶，提倡快樂養生、健康動生活方式，與華山基金會攜手舉辦一年一度老人運動會，為長輩量身打造兼具安全有趣及促進活動力的遊戲競賽，包括端午節必備的趣味賽龍舟、考驗團隊默契的傳球遊戲，陪伴120位長者在競賽與加油聲中為身心充電，迎端午。

今年彰銀舉辦的老人運動會中還特別加入「台灣尚勇」應援曲，把運動場上的熱情與精神引入活動，加上體適能老師帶領全場暖身，和一連串團體競賽，讓現場歡笑聲不絕於耳，而志工與長輩「同舟共濟」、通力合作的過程，也讓長輩笑逐顏開，場面溫馨。

彰銀秉持「取之社會、用之社會」精神，長期將關懷弱勢長者列為社會公益主軸。認同華山服務弱勢長者理念，自2014年起和華山基金會合作年菜專案，之後陸續贊助老人運動會、中秋餐會及寒士吃飽30等活動，同時號召志工以具體行動關懷長輩。

此次彰銀也捐贈800份端午關懷禮，將於23日出動志工到長輩家中送上關懷禮，同時結合防詐宣導，讓弱勢長輩守護自身財產安全。