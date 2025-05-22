央行打炒房 暫不鬆綁

央行副總裁嚴宗大昨（21）日赴立法院財委會「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」專題報告，立委關注前七波信用管制成效及後續是否有下一波管制措施？嚴宗大表示，交易量近幾個月確實有走緩下降的現象，目前房價降幅還是沒有特別明顯，後續密切注意。

立委林德福指出，第七波管制措施嚇阻炒房，降低不動產集中度，房市明顯降溫，公股銀行統計，前四月新承作房貸金額件數下滑，而房貸利率上升，信用管制措施實施至今，目前房市轉冷，是否還在央行可控狀態內？嚴宗大表示，交易量近幾月有走緩下降，但目前房價降幅沒有特別明顯，至於央行房市管制措施是否鬆綁，每季央行每次理事會都會檢視房市管理措施執行成效，若要檢討或修正，會向理事會報告相關提案。近期市場傳出央行管制措施將調整，嚴宗大強調，5月初已重申，尚無調整規畫。

林德福提到，先前央行總裁楊金龍表示，房市信用管制成效主要根據三條件：信用管制措施成效、不動產市場狀況、不動資源有無傾斜，後續再決定是否調整。央行上次理事會未推出第八波管制措施，是否意味成效已達滿分？嚴宗大表示，央行密切注意不動產市場發展，會滾動式檢討。