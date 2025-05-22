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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

高雄銀拚2026年開辦財管2.0

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

高雄銀行（2836）昨（21）日舉行第1季法人說明會，會上宣布高雄銀已於5月董事會通過向金管會遞件申請高端財管2.0業務，高雄銀預計取得財管2.0執照可望在明年第1季開辦，屆時並將籌劃送件申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，以提供客戶多樣客製化服務，進階財富管理業務發展與競爭力。

高雄銀總經理徐翠梅昨天主持法說會表示，高雄銀在董事會通過申請高端財管2.0業務後，也向高雄市政府遞交「亞洲資產管理中心高雄專區合作意向書」，著手規劃進駐專區試辦業務申請。

高雄銀法說會公布2025年第1季稅前盈餘3.56億元，年成長30.8%；稅後純益2.66億元，年成長幅度達55.5%，獲利成長亮眼。主因放款成長暢旺，今年第1季放款平均餘額2,231億元，較去年同期大幅增加344億元，成長18.23%，存款平均餘額2,917億元，較同期增加307億元，成長11.76%，凸顯2024年大幅增資50億元效益逐步顯現。

2025年第1季淨收益11.63億元，則是較同期增加1.85億元，成長18.92%，主要受惠放款成長及投資利差改善，利息淨收益年成長逾三成。

徐翠梅表示，高雄銀去年盈餘分派每股配發0.6元股利，其中現金股息及股票股利各半，以2024年每股稅後純益（EPS）0.55元估算，股利配發率達109.09%，主因2024年「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益」達到2.45億元，得以挹注股利配發。未來將持續兼顧風險強化財務投資操作，並持續追求存放款業務成長。

股利

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