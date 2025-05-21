投資變奪權？外資目的變調 金管會盯上可成案

立委郭國文說，依現行規定，外資投資台灣上市櫃公司逾10%股權（直接投資）需投審司審查，若是低於10%的財務性投資則免審，但他發現，委託書制度卻可能讓外資在未經審查下，取得公司經營權，大鑽漏洞，成為首例。

金管會主委彭金隆坦言，任何外資投資台灣都有它的目的，目的不同、審核程序也不同，「若外資出現與當時投資目的不符的行為」就需與經濟部做跨部會處理。

彭金隆說，金管會正在盤點，是否有外資拿來作不當利用，金管會正在檢討此事。

據了解，此案正是可成（2474）外資案。金管會發現，當初外資投資可成是屬「財務性投資」，但今年透過徵求委託書並提名董事，可能涉及「直接投資」，投資目的改變了，卻未經過審核。

金管會將洽經濟部做詢問，一、以1%持股徵求委託書取得公司經營權，是否涉及「直接投資」？二，若以委託書拿下公司經營權視同「直接投資」，那麼何時是開始審查的時點？

是以展現意圖時，如開始徵求委託書時，就介入做審查？還是等真正取得經營權後，再審查，惟取得經營權，如董事席次後，再發現是中資，又該如何處理？

金管會官員說，依過往慣例，外資要增加持股，從財務性投資，轉成直接投資，多是加碼投資，當資金進入台灣時，投審會就會啟動審核，包括資金來源是否是中資、投資目的等。

但可成外資案，打破了這個慣例。從財務性投資，透過董事選舉參與公司經營，可能變成直接投資，投資目的改變了，卻未經過審核，金管會將與經濟部協商討論。