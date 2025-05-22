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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

台企銀利息、財管收入 亮眼

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

台企銀（2834）昨（21）日舉行2025年第1季法說會，在第1季放款穩健成長、年增一成以及財富管理保險商品銷售熱絡帶動下，台企銀第1季利息與財管手續費淨收益成長亮麗，且資產品質持續提升，第1季底備抵呆帳覆蓋率提升至971.8%歷來最佳紀錄，高居六大上市公股銀行之最，台企銀將持續強化放款與財管業務，多元化收益來源，追求獲利成長。

台企銀昨天法說會由副總經理陳紹晃主持，會中公布台企銀第1季合併稅後純益達29.35億元，較去年同期成長3.2%，第1季底逾放比降至0.14%，較去年同期下降0.02個百分點，備抵呆帳覆蓋率則是較去年同期大幅增加141個百分點，來到971.8%，備抵呆帳覆蓋率在八大公股行庫中僅次於國營的台銀與土銀，居六大上市公股銀最高，逾放比也同樣僅高於臺銀、土銀，資產品質在六大公股銀中居最佳。

陳紹晃指出，台企銀今年第1季放款業務穩健成長，推升利息淨收益表現，第1季放款平均餘額1.64兆元，較去年同期成長10.22%，其中個人金融放款及外幣放款皆為雙位數成長，反映在推動多元收益策略下，個人金融及海外業務推展已有成果。

不過，受到去年第1季高鐵聯貸手續費補償金有5.62億元一次性收益入帳，墊高基期，因此今年第1季整體手續費收益與放款手收均較去年同期衰退。

另外 ，由於財務操作換匯交易（FX SWAP）今年第1季也因利潤空間收窄而收益減少，因此整體淨收益較去年同期微幅衰退。若排除高鐵手收一次性收入，今年第1季手續費淨收益仍維持成長動能。

法說會 台企銀

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