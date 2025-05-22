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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

公股行庫減降美債部位 台企銀、臺銀占比各約2%最低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
美債殖利率從4月起一路攀升（即價格走跌），據調查，至少有四家公股行庫已減降美債比重。 路透
美債殖利率從4月起一路攀升（即價格走跌），據調查，至少有四家公股行庫已減降美債比重。 路透

美國關稅政策、美債遭降評，美國政府債務和赤字持續膨脹，及川普政府推動減稅法案等都讓美國整體財政情勢更加脆弱，使美債殖利率從4月起一路攀升（即價格走跌），據調查，至少有四家公股行庫已減降美債比重，4月底總水位恐降到3,000億元左右。

金管會、財政部與央行三大部會昨（21）日赴財委會就房屋稅2.0、銀行不動產融資緊縮及央行信用管制措施對房市交易影響，做專題報告，八大公股行庫董事長和總經理均列席。

立委賴士葆會中詢問，4月川普實施對等關稅後，八大行庫是否減持美債部位？央行是否出脫美債？央行副總裁嚴宗大表示，央行對美債部位，資金操作隨時都有買有賣。至於八大行庫，據初步調查，若與3月底相較，土地銀行、合作金庫、彰化銀行（2801）、兆豐銀行等四家行庫，均有減降美債占比，台企銀與臺銀占比都僅約2%左右最低。財政部表示，已提醒公股行庫，若市場疑慮升溫，應動態調整美債部位配置，降低曝險金額。

據初步調查，4月底投資美國政府債占債券投資比重，最高是彰化銀行13.9%，但較3月大減1.7個百分點，次是華南銀行、土地銀行的一成左右，土銀有略微下降。

兆豐銀行較3月也跌破1成降到9.95%，單月減幅2.75個百分點，第一銀行則約落在6.5至7%，與3月相當，合庫則因有部分美債部位到期，比重略降低到3.6%，最低仍是台企銀和臺銀，都僅2%左右最低。

市場粗估，3月底八大公股行庫持有美債部位是3,400億元，4月底可能已約莫下降到3,000億元左右。

一家行庫主管指出，銀行投資美國債券，買進標的多集中公債，就評級等級來看，美國公債仍是相對安全，但為避免債券評價大起大落，各行庫也有配置公司債或金融債做投資分散，也著手調整債券存續期。

受投資人擔心美國政府債務和赤字持續膨脹，30年期美債殖利率一度升破5%，指標10年期美債殖利率升到4.53%，殖利率走揚，代表價格下跌，持有美債金融業，將面臨評價減損壓力。

美國公債 兆豐銀行

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