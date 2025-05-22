永豐金大股東 加碼自家股

台股3月崩跌2,300點，4月又因遭逢對等關稅震撼劇烈波動、一度跌破萬八關卡，金融業大股東有的趁機逢低買進、拉高持股，包括永豐金（2890）、高雄銀民股均趁勢加碼，富邦金大股東、富邦集團董事長蔡明忠父子也在4月增加持股。也有少數出脫持股，新光金大股東吳東進次女吳欣儒4月申讓出清持股3,600多張，最終賣剩100張在手，吳東進獨子新光保全董事長吳昕東4月賣了229張新光金，只剩32張。台中銀股東久津實業3月減碼1,000張，但另一關係人瀚華同步增1,000張，市場研判可能是移轉持股。

根據金融業大股東持股變動公開資料，永豐金大股東何家相關包括元太科技、信誼育樂、永豐公司、如誼實業，以及何壽川夫人張杏如與孫子何安仁等，3月、4月累計加碼永豐金股票達7,520張，是金控大股東趁股災低檔加碼最為顯著的，尤其4月永豐金一度跌破20元關卡，光是4月永豐金大股東加碼就超過5,000張。

元太科技買超張數較多，4月買了將近3,600張，張杏如個人4月也加碼1,100多張，何安仁幾乎每月持股穩定增加，之前張數相對略少，4月增加較多，達490張。

高雄銀民股大股東晉禾企業，3月、4月逢低加碼，累計相關事業這兩個月加碼將近4,000張高雄銀股票。

富邦金清明連假後台股重挫，股價跌破80元關卡，最低觸及72.1元波段低點，蔡明忠與其長子、富邦保代董事長蔡承道，也是在4月加碼富邦金股票。