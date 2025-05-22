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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

三大咖申請採外匯準備金制

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

5月台幣升勢不止，據了解，國壽、富壽和南山人壽三大壽險已向金管會表達，將申請外匯價格準備金新制，這三大壽險都將爭取在5月底核准，以便在5月就動用外匯準備金水庫，即時沖抵匯損，穩住獲利。

目前已獲得金管會核准做外匯準備金新制者，包括凱基、新光、友邦、台新和三商美邦等五家，另三家大壽險業者再獲准後，將有八家業者都採用外匯準備金新制。

新舊制最大差異是，提存與沖抵都可100%全額。也就是說，例如4月至5月台幣升值出現匯損時，這八家業者可動用準備金做100%沖抵，撐住獲利；反之當台幣貶值時，有兌換利益也得全數提存，無法累積獲利。

金管會主委彭金隆坦言，任何匯率波動，對擁有龐大海外資產的壽險業，若沒有做避險情況下，將對財報帳務上有很大衝擊。他說，整體壽險業有6兆元沒有避險，約折合2,000億美元，當台幣升值1元，就會有1,500億至2,000億元匯兌損失影響數。

壽險圈估算，4月至今新台幣已暴升3元，壽險業未避險情況下，恐出現約4,500億至6,000億元匯兌損失，多數業者外匯準備金恐全數動用，「水庫見底」。

新台幣 外匯 壽險業

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