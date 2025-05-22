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台幣暴升 壽險配息添變數 金管會主委彭金隆坦言四家仍在走審核程序 將請業者審慎思考

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照

立委郭國文昨（21）日在財委會上質疑，即便2024年壽險業大賺，但4月至今台幣暴升逾9%，金管會還要核准壽險業配發現金股息嗎？金管會主委彭金隆坦言，尚在審核程序中者，金管會將請各壽險業者審慎思考。此舉將替今年各壽險業配發現金股息埋變數。

依規定，壽險業配發現金股息都需經保險局核准。據各業者揭露，遠雄人壽已公告取得金管會核准，將配發5.4億元現金股息，彭金隆說，程序已走完就不會再調整。

近十年壽險業准發現金股息概況
近十年壽險業准發現金股息概況

另富邦、台灣、合庫、凱基等四家壽險業則正向保險局遞件申請中，合計總配發股息將超過240億元，但至今保險局尚未核准，其中又以富邦人壽將上繳210億元現金股息給母金控最高。

彭金隆說，壽險業配發現金股息會扣除很多項目，獲利與真正發放數字會有一大段距離，「若程序尚未走完者，就會請業者考量，否則明年還要增資，可能會更辛苦」，金管會將與各業者溝通，請業者審慎思考。

換言之，富邦、台灣、合庫、凱基等四家是否能取得核准函，恐有變數。

據金管會近十年統計，有過半、五個年度，壽險業都獲准發放百億元現金股息，又以2022年度配發前一年度獲利時，共九家壽險業獲准配發561.6億元現金股息，刷史上新高，隨後遭逢美國暴力升息，2023年至2024年連兩年僅剩一家有配息。

郭國文質疑，2024年壽險業大賺，至少四家壽險業配息，但4月至今台幣升值重創壽險業RBC，金管會真的認為壽險業大賺嗎？

彭金隆說，2025年現金股利發放都是依據2024年績效，保險業要配發現金股息需經過保險局審查，若程序已經走完了，符合規定就會讓他發放，「但若是還在程序中，還沒發放者，我們會請他們審慎思考」。

股息 壽險業

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