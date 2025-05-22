台幣匯率目前相對穩定

外銀最近頻頻發表看升新台幣匯率報告，央行副總裁嚴宗大昨（21）日表示，影響匯率或國際美元走勢因素太多，不太能直覺式推測年底會到28.8元，目前台幣匯率較4月底、5月初已相對穩定。

台幣匯率受到外界關注，美國銀行（BofA）預估新台幣兌美元匯率第4季會升至28.8元，巴克萊銀行與高盛等也都預期，亞洲貨幣兌美元中期看升。

嚴宗大表示，各投資銀行有自己的預測，央行只是參考而已，因為影響匯率或國際美元走勢因素太多，央行長期以來認為匯率應尊重市場，央行只有在匯率不穩定或有異常操作時才會維持匯率相對穩定。

嚴宗大說，美元強勢或弱勢，美國國內也有不同看法，央行在美元波動時，關切的是維持匯率相對穩定，目前台幣匯率較4月底、5月初已相對穩定很多。