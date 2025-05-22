快訊

新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

台幣匯率目前相對穩定

經濟日報／ 記者戴玉翔任珮云／台北報導

外銀最近頻頻發表看升新台幣匯率報告，央行副總裁嚴宗大昨（21）日表示，影響匯率或國際美元走勢因素太多，不太能直覺式推測年底會到28.8元，目前台幣匯率較4月底、5月初已相對穩定。

台幣匯率受到外界關注，美國銀行（BofA）預估新台幣兌美元匯率第4季會升至28.8元，巴克萊銀行與高盛等也都預期，亞洲貨幣兌美元中期看升。

嚴宗大表示，各投資銀行有自己的預測，央行只是參考而已，因為影響匯率或國際美元走勢因素太多，央行長期以來認為匯率應尊重市場，央行只有在匯率不穩定或有異常操作時才會維持匯率相對穩定。

嚴宗大說，美元強勢或弱勢，美國國內也有不同看法，央行在美元波動時，關切的是維持匯率相對穩定，目前台幣匯率較4月底、5月初已相對穩定很多。

央行 台幣匯率

延伸閱讀

川普3.0？川普長子：「或許有朝一日」會參選美國總統

谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域

美國資本助力寧德時代香港上市 挨轟危及國安

美銀估台幣升至28.8元？央行副總裁：匯率應尊重市場

相關新聞

台幣匯率目前相對穩定

外銀最近頻頻發表看升新台幣匯率報告，央行副總裁嚴宗大昨（21）日表示，影響匯率或國際美元走勢因素太多，不太能直覺式推測年...

台幣匯率升至28.8？ 央行：外銀直覺式推測

台幣匯率受到外界關注，美國銀行（BofA）預估新台幣兌美元匯率第四季料會升至廿八點八元，巴克萊銀行與高盛公司等業者也都預...

台幣暴升 壽險配息添變數 金管會主委彭金隆坦言四家仍在走審核程序 將請業者審慎思考

立委郭國文昨（21）日在財委會上質疑，即便2024年壽險業大賺，但4月至今台幣暴升逾9%，金管會還要核准壽險業配發現金股...

三大咖申請採外匯準備金制

5月台幣升勢不止，據了解，國壽、富壽和南山人壽三大壽險已向金管會表達，將申請外匯價格準備金新制，這三大壽險都將爭取在5月...

訂融資公司專法？金管會：納管恐排擠金融監理量能

台灣討論融資公司專法歷程逾20年，近期又有專法納管聲音。金管會今天表示，如果納管且比照金融業管理，將嚴重影響且排擠金融監...

玉山金科技長張智星：輝達助陣算力使阻詐效能更強

玉山金控科技長張智星今日於Nvidia GTC Taipei論壇，對打造全方位金融 AI來驅動理財與防詐創新發表專題演講...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。