高雄銀申請高端財管2.0 預計獲准後2026年第1季開辦
高雄銀行（2836） 於21日舉行第1季法人說明會，宣布高雄銀已向金管會遞件申請高端財管2.0業務，預計取得財管2.0執照可望在明年第1季正式開辦，屆時並將籌劃送件申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，以提供客戶多樣客製化服務，進階財富管理業務發展與競爭力。
高雄銀法說會由總經理徐翠梅主持，她表示，高雄銀在董事會通過申請高端財管2.0業務後，也向高雄市政府遞交「亞洲資產管理中心高雄專區合作意向書」，著手規劃進駐專區試辦業務申請。「亞洲資產管理中心高雄專區」已正式啟動，高雄銀作為南台灣地區40餘年唯一在地銀行，將響應亞資中心政策，於5月經董事會通過後向金管會遞件申請高資產財管業務，並向高雄市政府遞交「亞洲資產管理中心高雄專區合作意向書」，待取得財管2.0執照預計明年第1季開辦後，將籌劃送件申請進駐高雄專區，不會缺席。
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