3大壽險急申外匯準備金新制救匯損 搶5月底適用

5月台幣升勢不止，據了解，國壽、富壽和南山人壽三大壽險已向金管會表達將申請外匯價格準備金新制，這三大壽險都將爭取在5月底核准，以便在5月就動用外匯準備金水庫，即時沖抵匯損，穩住獲利。

目前已獲得金管會核准做外匯準備金新制者，包括凱基、新壽、友邦、台新和三商美邦等五家，另三家大壽險業者再獲准後，將有八家業者都採用外匯準備金新制。

新舊制最大差異是，提存與沖抵都可100%全額。也就是說，例如4~5月台幣升值出現匯損時，這八家業者可動用準備金做100%沖抵，撐住獲利；反之，當台幣貶值時，有兌換利益也得全數提存，無法累積獲利。

金管會主委彭金隆坦言，任何匯率波動，對擁有龐大海外資產的壽險業，若沒有做避險情況下，將對財報帳務上有很大衝擊。

他說，整體壽險業有6兆元是沒有避險的，約折合2,000億美元，當美元貶值1元，就會有1,500~2,000億元匯兌損失影響數。

壽險圈估算，4月至今新台幣已暴升了3元，壽險業未避險情況下，恐出現約4,500~6,000億元的匯兌損失，多數壽險業的外匯準備金恐全數動用，「水庫見底」。

換言之，6月一旦台幣升勢未止，壽險業的外匯準備金水庫乾枯下，龐大匯損將直接吞數壽險業獲利。