快訊

美股早盤／市場擔憂赤字擴大…美債殖利率回升 拖累道瓊跌近380點

認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

雙薪夫妻買2千萬高級住宅 多年後淚嘆「拿命換生活」：退休恐破產

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山金科技長張智星：輝達助陣算力使阻詐效能更強

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山金科技長張智星看好，輝達助陣算力使阻詐效能更強。圖／玉山金控提供
玉山金科技長張智星看好，輝達助陣算力使阻詐效能更強。圖／玉山金控提供

玉山金控科技長張智星今日於Nvidia GTC Taipei論壇，對打造全方位金融AI來驅動理財與防詐創新發表專題演講，他指出，將推出兩大AI核心計畫，期以更智慧、更快速的服務提升客戶體驗，一是AI代理，二是阻詐，且透過輝達的技術框架還有算力，發展速度將更快。

張智星也聚焦在AI Agent，亦即AI代理指出，玉山金將打造全新AI代理(AI Agent) 平台，將透過單一對話介面來整合多元專業代理人，並以標準化架構加速開發與安全測試。

張智星也說，玉山金也將同時導入NVIDIA H100 GPU與NeMo，不僅大幅提升運算效能，更有效降低成本；他認為，由於AI代理本身就是生成式 AI的一環，所以在生成式AI方面，玉山在確認技術可行、安全可靠後，將進而與主管機關在金融科技產業聯盟的架構下討論相關標準，穩健推動對外服務。

另一個玉山在AI技術運用的重點，就是阻詐，而輝達對此貢獻的重點，在於算力的增加。張智星對此進而說明，玉山金將圖分析(Graph Analysis)技術嵌入現有防詐金流模型，讓複雜交易關係一目了然，偵測準確度提升兩倍，並藉由 NVIDIA Rapids 及 H100 GPU 加速，「端到端」詐欺偵測模型訓練流程更將較以往快上約880倍。在他看來，這兩項創新應用不僅強化內部作業效率，更為使用者帶來更安全、便捷的智慧金融服務。

金融科技 輝達 詐欺 玉山金控 NVIDIA AI

延伸閱讀

國泰金、輝達合作建立台灣AI agent生態系 今年數金人才開缺800名

輝達衝擊北士科交通 李四川曝一特點：停車需求量大

黃仁勳能取得北士科地上權？ 李四川曝涉及都市計畫變更

輝達領軍AI擴散潮！00830一個月狂漲18.7％ 奪同類型ETF王座

相關新聞

台幣升值...將來銀爆外幣開戶潮、8成資金湧向美股與幣圈

台幣兌美元匯率5月份至昨日已累計升值達6.39％，引爆國人美股、虛擬貨幣資產配置潮，據將來銀行內部數據顯示，5月份不僅外...

訂融資公司專法？金管會：納管恐排擠金融監理量能

台灣討論融資公司專法歷程逾20年，近期又有專法納管聲音。金管會今天表示，如果納管且比照金融業管理，將嚴重影響且排擠金融監...

玉山金科技長張智星：輝達助陣算力使阻詐效能更強

玉山金控科技長張智星今日於Nvidia GTC Taipei論壇，對打造全方位金融 AI來驅動理財與防詐創新發表專題演講...

國泰金、輝達合作建立台灣AI agent生態系 今年數金人才開缺800名

擁抱AI，國泰金控集團今年對數位人才的需求人數創歷年最高。國泰金控副總施君蘭指出，今年第一季開出800位數位人才徵才需求...

玉山金導入NVIDIA H100試驗防詐預警 效能提升880倍

玉山金（2884）為輝達（NVIDIA）合作夥伴，金控科技長張智星21日於NVIDIA GTC Taipei以「打造全方...

輝達合作夥伴！國泰生成式AI 可望年底上線給客戶體驗

國泰金（2882）成為輝達戰略合作夥伴，展望未來AI代理實際運用情境與想像，國泰金控副總經理劉浩翔21日指出，從技術實現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。