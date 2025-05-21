玉山金科技長張智星：輝達助陣算力使阻詐效能更強

玉山金控科技長張智星今日於Nvidia GTC Taipei論壇，對打造全方位金融AI來驅動理財與防詐創新發表專題演講，他指出，將推出兩大AI核心計畫，期以更智慧、更快速的服務提升客戶體驗，一是AI代理，二是阻詐，且透過輝達的技術框架還有算力，發展速度將更快。

張智星也聚焦在AI Agent，亦即AI代理指出，玉山金將打造全新AI代理(AI Agent) 平台，將透過單一對話介面來整合多元專業代理人，並以標準化架構加速開發與安全測試。

張智星也說，玉山金也將同時導入NVIDIA H100 GPU與NeMo，不僅大幅提升運算效能，更有效降低成本；他認為，由於AI代理本身就是生成式 AI的一環，所以在生成式AI方面，玉山在確認技術可行、安全可靠後，將進而與主管機關在金融科技產業聯盟的架構下討論相關標準，穩健推動對外服務。

另一個玉山在AI技術運用的重點，就是阻詐，而輝達對此貢獻的重點，在於算力的增加。張智星對此進而說明，玉山金將圖分析(Graph Analysis)技術嵌入現有防詐金流模型，讓複雜交易關係一目了然，偵測準確度提升兩倍，並藉由 NVIDIA Rapids 及 H100 GPU 加速，「端到端」詐欺偵測模型訓練流程更將較以往快上約880倍。在他看來，這兩項創新應用不僅強化內部作業效率，更為使用者帶來更安全、便捷的智慧金融服務。