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台幣升值...將來銀爆外幣開戶潮、8成資金湧向美股與幣圈

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
將來銀行內部數據顯示，5月初台幣兌美元連續2日盤中大升逾1元，吸引了約平日15倍的外幣帳戶開戶潮。圖／將來銀行提供
將來銀行內部數據顯示，5月初台幣兌美元連續2日盤中大升逾1元，吸引了約平日15倍的外幣帳戶開戶潮。圖／將來銀行提供

台幣兌美元匯率5月份至昨日已累計升值達6.39％，引爆國人美股、虛擬貨幣資產配置潮，據將來銀行內部數據顯示，5月份不僅外幣帳戶開戶數暴增並換成美元匯出，當中更有8成資金湧向美股線上券商第一證券（Firstrade）、盈透證券（Interactive Brokers）及虛擬貨幣交易所Coinbase，顯示因匯率因素而變相等於打了94折的境外美元資產，吸引國人進行資產重新配置。

將來銀行內部數據顯示，5月初台幣兌美元連續2日盤中大升逾1元，吸引了約平日15倍的外幣帳戶開戶潮，換匯金額也爆衝至之原本日均量7倍，後續追蹤外幣匯款流向，逾6成資金匯往美國境內之線上券商，近2成資金則進駐位於新加坡之虛擬貨幣交易平台。

將來銀行推出「匯出手續費最低0元」專案，優惠至6月底，首次匯出美元，不限金額大小均享首筆匯款0元匯出手續費回饋；非首次匯出，仍有美元匯出手續費不限筆數，單筆僅需3美元（約台幣約91元）。

將來銀行表示，作為國內純網銀中首家提供外幣服務，為讓用戶享有資訊透明與即時掌握，在換匯、匯款上以「日夜同價」、「大額美元換匯讓利3.1分」、「匯入手續費0元、匯出最低0元」，及「美元存款享4.2％優利」四大優惠快速切入市場需求，未來也將透過提供完整的「存、匯、投」資產配置方案，協助用戶以最直覺的方式管理多元全球資產。

虛擬貨幣 將來銀行 台幣

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