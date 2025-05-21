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國泰金、輝達合作建立台灣AI agent生態系 今年數金人才開缺800名

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金拚AI Banking和輝達進行授信AI合作，今年數金人才開缺800名，年增60%破紀錄。圖／國泰金控提供
國泰金拚AI Banking和輝達進行授信AI合作，今年數金人才開缺800名，年增60%破紀錄。圖／國泰金控提供

擁抱AI國泰金控集團今年對數位人才的需求人數創歷年最高。國泰金控副總施君蘭指出，今年第一季開出800位數位人才徵才需求，比起2024年大增60%，亦為歷年最高。

輝達執行長黃仁勳來台，外界也關注國泰在AI領域如何與輝達合作，以及相關的人才需求。施君蘭也指出，一般而言，數位人才在市場的需求量很大，這幾年的經驗是從第二季開始，業界又會大換血，因此，從第二、三季開始，業界都會較為缺人。此外，國泰金控也指出，今年國泰世華銀行已首度對外特別招募AI的MA。

國泰金控副總劉浩翔也說明，和輝達之間的合作，除了硬體、算力，亦有很多技術交流，包括對國泰的AI框架訓練，風險管理、流程改善、客戶識別等層面，以及雲端和地端的整合。

國泰金控副總梁明喬說明，國泰金控和輝達合作的重點，在於透過輝達的技術實力和算力基礎，打造台灣未來的金融AI agent。梁明喬也指出，輝達有很多AI agent相關模型的框架，也有助打造更多應用基礎。

梁明喬也指出，金融業從網路銀行、到行動銀行，接下來，將透過AI互動來提供更多的個人化服務新階段。在AI Banking驅動之下，市場上也會有許多新挑戰，包括客戶的需求變化大、風控難度高、資訊量爆增，不過，AI具有自主決策的能力，可因應環境變化來作決策，也能跨域作任務性的整合。

劉浩翔也對國泰金集團目前的各種AI agent說明，國泰希望透過AI Banking來打造全場景智慧金融，舉凡比價、優惠、繳費、理財、信用卡、投資、CUBE、信貸、放款、保險、資產管理、支付等各類業務，都能為客戶打造出為其量身訂作的AI agent。

劉浩翔也指出，未來在技術上，國泰金希望旗下AI agent能有更多的學習、記憶處理、環境互動、學習成長的能力，這些也將是國泰金希望和輝達攜手合作的部分，和異業合作夥伴也可合作AI agent生態系，這將是更長遠的目標。對於串聯AI agent的大型語言模型，包括法規、金融知識，國泰金已建立起作為訓練之用的資料集，並且透過由AI agent來模擬參加台灣金融授信的證照考試，來測試這些訓練的實驗是否成功。

對於大型語言模型的重要性，劉浩翔說明，會以大型語言模型為基礎，打造出發展AI Banking最為重要的「金融大腦」引擎，再外掛各種金融服務串接，創造出更多的金融AI agent。

金融業 輝達 國泰金控 人工智慧 NVIDIA AI

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