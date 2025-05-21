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玉山金導入NVIDIA H100試驗防詐預警 效能提升880倍

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控科技長張智星21日於NVIDIA GTC Taipei以「打造全方位金融 AI：驅動理財與防詐創新」為題分享，推出兩大AI核心計畫。圖／玉山金提供
玉山金控科技長張智星21日於NVIDIA GTC Taipei以「打造全方位金融 AI：驅動理財與防詐創新」為題分享，推出兩大AI核心計畫。圖／玉山金提供

玉山金（2884）為輝達NVIDIA）合作夥伴，金控科技長張智星21日於NVIDIA GTC Taipei以「打造全方位金融 AI：驅動理財與防詐創新」為題分享，推出兩大AI核心計畫，期以更智慧、快速的服務提升客戶體驗。其中，玉山已導入NVIDIA H100 GPU進行防詐預警模型實驗，運算時間從傳統CPU的206分鐘大幅縮短至僅14秒，效能提升速度高達880倍。

玉山說明，首先，玉山打造全新AI代理(AI Agent)平台，透過單一對話介面整合多元專業代理人，並以標準化架構加速開發與安全測試。同時導入NVIDIA H100 GPU與NeMo，不僅大幅提升運算效能，更有效降低成本；由於AI代理本身就是生成式AI的一環，所以在生成式AI方面，玉山將於確認技術可行、安全可靠後，與主管機關在金融科技產業聯盟的架構下討論相關標準，穩健推動對外服務。

其次，玉山將圖分析(Graph Analysis)技術嵌入現有防詐金流模型，讓複雜交易關係一目了然，偵測準確度提升兩倍；並藉由NVIDIA Rapids及H100 GPU加速，端到端詐欺偵測模型訓練流程較以往快上約880倍。玉山表示，這兩項創新應用不僅強化內部作業效率，更為使用者帶來更安全、便捷的智慧金融服務。

張智星指出，目前涉及防詐模型的運算量最大，畢竟銀行從上午9點開始營業，金流量相當大，尤其要根據現有警示帳戶去提前研判未來可能警示帳戶。因此，結合GPU加速與圖譜資料結構進行即時金流異常分析與詐騙預警，透過NVIDIA H100 GPU加速運算，將整體端對端的運行時間從CPU的12,360秒（約206分鐘）和V100 GPU的46秒，大幅縮短至僅14秒，實現高達880倍的效能提升，並使即時預測成為可能。

金融科技 輝達 詐騙 詐欺 玉山金 NVIDIA AI

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