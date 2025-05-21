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行員A客戶錢卻輕罰惹議 金管會曝關鍵理由

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者蘇健忠／攝影
金管會主委彭金隆。記者蘇健忠／攝影

財委會立委李彥秀21日質疑，北富銀凱基銀前行員或理專都挪用客戶款項，金管會卻只處糾正，是否微不足道？金管會主委彭金隆解釋，這兩個案件都是銀行自己發現，顯示內控機制是穩健、有效的，與過去罰千萬罰鍰的案件是不同的。

彭金隆說，銀行內稽內控有三道防線，若銀行自己能在第一道（指業務單位自行查核）、第二道（指法遵的風險監控）主動發現這件事，代表內控機制穩健有效，這也是銀行業建立內控機制最重要的。

但是，若穿透三道防線，例如客戶檢舉才知道，或是客戶發現存款短少才來通報，「即便主動通報，我照樣處罰」，過去處分較重的案例，就是這些銀行渾然不知。

銀行法規上是非常明確的，若仔細去研究案情，都是不一樣的，「把例子做不當比較，我認為這是不好的。」

我們訂法規是「刑期無刑」（指刑罰目的是使人不再犯罪），會區分各種不同樣態，對善盡自我管控的銀行，這種微小措施主動舉報，顯示內控機制是有效的。

銀行局長童政彰會後也說，過去銀行行員挪用客戶款項被罰重，是金融業沒有訂內控、或是內控沒有確實執行，例如金檢或是客戶檢舉才發現，就是內控無效。

但北富銀和凱基銀這兩案件，都是自己發現異狀來通報，結果被罰，這說不過去，過去前主委黃天牧、顧立雄等也是相同邏輯判斷。他說，拿內控制度有效落實、跟無效的案件，比較基礎不同，是無法比較的。

銀行業 金融業 金管會 李彥秀 彭金隆 北富銀 凱基銀

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