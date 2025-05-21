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明年有望開辦財管2.0 高雄銀行將申請進駐亞資專區

中央社／ 台北21日電
高雄銀行今天指出，董事會已通過向金管會遞件申請高資產財管業務，待取得財管2.0執照並預計明年第1季開辦後，將籌劃送件申請進駐高雄專區。圖／高雄銀行提供。
高雄銀行今天指出，董事會已通過向金管會遞件申請高資產財管業務，待取得財管2.0執照並預計明年第1季開辦後，將籌劃送件申請進駐高雄專區。圖／高雄銀行提供。

金管會推動亞洲資產管理中心高雄專區，高雄銀行今天指出，董事會已通過向金管會遞件申請高資產財管業務，待取得財管2.0執照並預計明年第1季開辦後，將籌劃送件申請進駐高雄專區。

高雄銀行今天舉行法人說明會，公布2025年第1季稅前淨利新台幣3.56億元，較去年同期增加0.84億元，成長30.80%；稅後淨利2.66億元，較去年同期增加0.95億元，成長55.56%。

高雄銀指出，2025年第1季放款平均餘額2231億元，較去年同期增加344億元，成長18.23%，同時，存款平均餘額2917億元，較去年同期增加307億元，成長11.76%，2024年大幅增資50億元的效益已逐步顯現。

高雄銀進一步提及，2025年第1季淨收益11.63億元，較去年同期增加1.85億元，成長18.92%，主要受惠放款成長及投資利差改善，利息淨收益年成長逾3成。

高雄銀總經理徐翠梅在法說會表示，高雄銀將於5月23日股東常會提案2024年度盈餘分派案，普通股每股配發0.60元，其中現金股利股票股利各半，以2024年度每股稅後盈餘0.55元，配發率達109.09%，主因2024年度「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益」達到2.45億元，得以挹注股利配發。

高雄銀也指出，「亞洲資產管理中心高雄專區」已正式啟動，身為深耕南台灣地區40餘年且唯一的在地銀行，已於今年5月經董事會通過後向金管會遞件申請高資產財管業務，並向高雄市政府遞交「亞洲資產管理中心高雄專區合作意向書」，著手規劃進駐專區試辦業務申請，待取得財管2.0執照並預計明年第1季開辦後，將籌劃送件申請進駐高雄專區，盼提供客戶多樣化、客製化服務，強化財富管理業務發展與競爭力。

金管會 財富管理 股票 股利

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