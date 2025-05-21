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永豐銀行防詐再升級 三箭齊發

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐銀行再度升級金融防詐科技，即日起在ATM自動化服務區導入「AI人臉辨識」系統。永豐銀行/提供
永豐銀行再度升級金融防詐科技，即日起在ATM自動化服務區導入「AI人臉辨識」系統。永豐銀行/提供

永豐銀行再度升級金融防詐科技，即日起在ATM自動化服務區導入「AI人臉辨識」系統，同時啟用「68807」專屬簡訊短碼及「防詐辨識通」網址查詢工具，以三大創新應用強化用戶安全，展現「翻轉金融、共創美好生活」的企業願景。

永豐銀行率先於城中分行導入AI人臉辨識技術，客戶僅需露出完整面容即可開啟ATM自動門，無須按鍵、減少接觸風險，並有效防止不肖分子遮掩五官進入取款。該系統同時兼顧金融友善設計，特別降低攝影機高度便利輪椅使用者，並支援中英文語音，照顧外籍客群需求。

除實體安全升級外，永豐銀行更攜手三大電信業者，成為全台首家導入專屬簡訊短碼的民營銀行。「68807」由代表銀行業的「68」及永豐銀行代碼「807」組成，用以識別如數位帳戶補件通知、帳戶異常提醒等重要簡訊。民眾可放心點擊簡訊中的連結，所有資訊均導回永豐銀行官網或APP。

面對層出不窮的網路釣魚詐騙，永豐銀行同步推出「防詐辨識通」功能，透過官方LINE帳號或官網即可查驗可疑網址，辨識是否來自永豐銀行，避免誤傳個資或金融帳號造成損失。

永豐銀行強調，未來將持續結合科技與創新打造更智慧、安心的金融環境，守護客戶資產安全。

詐騙 永豐銀行 數位帳戶 ATM AI

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