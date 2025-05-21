台幣暴升衝擊壽險接軌新制 公會向金管會提此方案解危

壽險公會已正式向金管會提案因應台幣匯價升值衝擊的方案，據了解，壽險公會先前已和金管會協商，其中，由於提前適用IFRS新制的接軌利益來補充外價準備金的提案未被金管會接受，但關於外幣曝險匯率計算採半年日均價這點，金管會認為有可評估空間，因此壽險公司向金管會的提案，集中火力爭取外幣曝險匯率改採半年日均價來計算匯率變動值。且財報虧損影響淨值的部分，壽險公會也爭取金管會政策協助。

壽險公會理事長陳慧遊本屆再度競選公會理事長，正好碰到這個壽險業十萬火急的關鍵時刻，陳慧遊指出，若能續任理事長，他對整個壽險業的期待和願景，就是「一代牽一代，永續好將來」，而此次壽險公會的提案，並不是為了美化短期的財報，而是為了在RBC的計算上，根本解決業者面臨的危機，因為接下來半年後就要接軌新制，6月底的半年報，各業者的RBC能否達標，將是決定接下來能否適用先前金管會所提出的四項緩衝措施的關鍵，但由於台幣匯價在5月初的升值太劇烈，他坦言，接下來5月壽險的財報會面臨比4月更嚴峻的挑戰，因應方案的上路可說迫在眉睫。

先前在因應市場波動時，金管會也曾放行股票採半年日均價、債券用攤銷後成本，現在面臨匯率波動，也可採取用匯率半年日均價的方式來處理，為免節外生枝，壽險公會不以一年均價來爭取，而以比照當初金管會以半年均價來計算股價波動的方式來處理，若金管會能放行以半年均價來計算台幣匯價，壽險業在RBC的計算上，將可得到及時雨。

而根據本報上周取得並披露的壽險公會向金管會建議因應壽險匯損衝擊的方案內容，壽險公會除了建議改採匯率半年日均價計算RBC，還提出三種模擬情境，其中情境一為之後匯率持平在30.308，那麼2025年6月的半年日均價為31.964、一年均價為32.151；2025年12月底的半年均價為 30.308，一年均價為 31.1。

情境二，則是5月底的匯率29、6月底匯價為27，這時若用半年均價或年均價來計算RBC，則價格分別為31.466和 31.909 ；而在年底半年均價或年均價分別為27 與29.134。

若到了情境三，也就是最嚴峻的情況，這時用匯率均價方式為壽險業紓壓，在6月底時幫助最大，計算出來的結果可說完全是二個世界。情境三的5月底的匯率27、6月底匯價為25，這時若用半年均價或年均價來計算RBC，則價格分別為30.987和 31.676 ；不過在年底的半年均價或年均價，則分別為25 和27.861。

不過，根據壽險公會評估，由於年底的第四季財報，會在明年2月之後才會出爐，屆時由於已接軌IFRS新制，因此，在舊制為超級大災難的台幣暴升的匯價衝擊，已可用新制來釐平；對此陳慧遊也指出，反而是業者在半年報的表現最為重要，最需要解燃眉之急。