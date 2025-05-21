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新台幣5月強升引發換匯潮 純網銀搶資產重配置商機

中央社／ 台北21日電
純網銀業者觀察，新台幣今年5月以來累計升值逾6%，5月不僅外幣帳戶開戶數暴增並換成美元匯出，由於匯率因素，也吸引民眾重新調整資產配置。圖/本報資料照片
純網銀業者觀察，新台幣今年5月以來累計升值逾6%，5月不僅外幣帳戶開戶數暴增並換成美元匯出，由於匯率因素，也吸引民眾重新調整資產配置。圖/本報資料照片

受到市場預期心理影響，新台幣5月初上演強升戲碼，純網銀業者觀察，新台幣今年5月以來累計升值逾6%，5月不僅外幣帳戶開戶數暴增並換成美元匯出，由於匯率因素，也吸引民眾重新調整資產配置，引發一波美股與虛擬貨幣資產配置潮。

將來銀行今天發布新聞稿，根據內部資料數據顯示，5月初新台幣兌美元連續2日盤中大升逾1元，吸引了約平日15倍的外幣帳戶開戶潮，換匯金額也爆衝至原本日均量的7倍。因匯率因素變相等於打94折的境外美元資產，也吸引民眾重新配置資產。

追蹤外幣匯款流向，將來銀行指出，逾6成資金匯往美國境內的線上券商，近2成資金則進駐位在新加坡的虛擬貨幣交易平台，也反映純網銀用戶對跨境理財的接受度與喜好程度，積極把握匯率優勢布局全球與多元資產。

做為台灣首家提供多幣別外幣服務的純網銀，將來銀行指出，即日起至6月底也推出「匯出手續費最低0元」專案。

LINE Bank也表示，5月初換匯潮，單日外幣開戶人數創下平日15倍新高，不過，線上匯兌過程相當順暢。LINE Bank也預告，今年第3季即將推出美元原幣匯出功能。

網銀 新台幣 將來銀行

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