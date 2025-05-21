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拚明年接軌 富壽：提升分期繳占比、銷售分紅保單

中央社／ 台北21日電
富邦金今天表示，子公司富邦人壽持續調整商品組合、提升分期繳占比。富邦金控／提供
富邦金今天表示，子公司富邦人壽持續調整商品組合、提升分期繳占比。富邦金控／提供

壽險拚2026年接軌新制，富邦金今天表示，子公司富邦人壽持續調整商品組合、提升分期繳占比；也在2023年就領先業界推出分紅保單，降低新一代清償能力制度的資本需求，持續厚實資本。

富邦金今天發布新聞稿指出，受證交所邀請參加「台灣智慧科技島主題式業績展望會」，向國內外法人說明富邦金2025年營運情況及展望，也是唯一受邀參與的金融業者。

富邦金指出，富邦人壽負債成本相對同業低，長期獲利提供接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17）優勢，由於長期獲利績效良好，有利累積資本至良好水準；銷售策略轉向高價值保險商品，分紅保單也具市場領先。

北富銀則透過資產負債結構改善、增進資金運用效率，以推動利差提升；財富管理業務受益於金控資源及多元通路，有助益跨售商機，而信用卡業務帶動客戶基盤擴大，也提升個人貸款及財管業務。

富邦金表示，富邦證券受惠雙證合併帶動規模，重要業務市場排名及獲利居前3大。富邦產險則持續優化業務結構穩定獲利，並兼顧風險控管與簽單保費收入成長，自留綜合率維持健水準。

富邦金表示，面對2026年即將上路的IFRS 17及新一代清償能力制度，富壽已積極調整商品組合，提升分期繳占比；2023年起也領先同業推出分紅保單，降低新一代清償能力制度的資本需求，持續累積CSM（合約服務邊際）。

富邦金 富邦人壽 保單

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