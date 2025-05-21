元大銀推數位帳戶偏鄉優惠 新戶享3%高利活存

為推動普惠金融、縮短城鄉數位落差，元大銀行積極優化數位帳戶服務體驗，特別針對全台87個偏遠地區推出專屬優惠。即日起至2025年12月31日止，凡設籍指定地區的新戶申辦「數位帳戶 遠距無礙」專案並綁定行動支付，可享消費筆筆2%回饋；若於2025年6月30日前完成開戶並完成任務，更可獲得最高500元現金獎勵，總回饋金額上看1,450元。

此次專案鼓勵偏鄉民眾善用數位金融工具，只需透過手機或電腦即可完成開戶，免去實體分行奔波，實現「金融零距離」服務理念。元大銀行指出，新戶完成行動支付消費可享10%回饋（上限300元），綁定LINE個人化服務再領200元，讓身處遠地的用戶也能享有與都市同樣便利的金融服務與優惠。

此外，為培養儲蓄習慣，元大銀行同步推出「青春給利」專案，開放至2025年9月30日止。數位帳戶新戶自開戶日起6個月內可享新台幣活儲3%高利（適用於5萬元內），每月還提供99次跨行提款與轉帳免手續費，對年輕族群與小資族而言極具吸引力。

元大銀行進一步表示，完成開戶後可再搭配「活利躍升」專案，享有新台幣最高0.675%、美元最高2.2%的加碼利率，讓閒置資金妥善運用。未來也將持續強化數位服務流程，推動數位帳戶全民普及，為客戶創造更智慧、便捷的金融生活。