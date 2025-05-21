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元大期股東會／股息現金殖利率逾5% 金融資優股穩健配

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

元大期貨（6023）5月21日舉行股東會，身為台灣期貨業領導品牌，2024年再次繳出亮麗成績單，稅後淨利新台幣21.67億元，每股稅後盈餘(EPS)7.47元，ROE為14.24%，多項指標再創新高。

為進一步充實營運資本，強化業務拓展能力，持續提升市場競爭優勢，於今(2025)年3月順利完成3,000萬股現金增資。

在甫公布的公司治理評鑑，元大期貨再次榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑上櫃公司排名前5％」肯定，成為業界唯一連續11年獲此殊榮的期貨商。

這次股東會亦正式通過2024年度盈餘分派，每股擬配發4.8元現金股利，以5月16日收盤價計算，現金殖利率逾5%，元大期貨連續23年穩定配發股利，持續與股東分享營運成果。

關稅問題席捲全球，各國利、匯率大幅波動等多重因素交織下，國際金融市場避險需求大增，全球期權交易量再掀熱潮，元大期貨將持續掌握市場脈動，推動公司業績再創新高。

元大國際（新加坡）取得新加坡主管機關資本市場服務牌照（Capital Markets Services Licence），預計今年正式開業營運，未來將與台北總公司及元大期貨(香港)攜手打造「亞洲期貨金三角」，積極拓展國際業務，強化在亞洲區域的市場布局。

期貨 元大

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