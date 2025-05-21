全金聯行文金管會對 IPO 亂象專案金檢 不排除集體抗爭

針對日前爆發證券業IPO責任額制度相關問題，全國金融業工會聯合總會（全金聯）於今天正式行文金管會，建請金管會親自啟動IPO專案金檢，並擬請金管會於近日安排與全金聯幹部當面座談，除將向金管會說明工會相關訴求內容，期能共謀妥適解決方案，以健全金融證券市場，保障證券同仁權益。全金聯進一步指出，將依工會章程於近期提案成立「全金聯證券專案小組」，持續監督此次亂象問題早日導正；若是主管機關未能妥善回應及解決IPO責任額制度問題，後續則將發起集體行動，抗議主管機關坐視不管。

全金聯於20日下午召開「證券業IPO責任額制度改善因應會議」，計有永豐金證券、合庫證券、兆豐證券、第一金證券、元富證券、富邦證券等工會幹部出席，共同研商擬具相關訴求；根據全金聯所彙整的五大訴求，包括所謂「回單機制」是此次引發證券營業員強烈反彈之根本主因，故提出「回單機制應明確揭露規範與透明化」等7項改善建議。此外，建議應依「投資信託事業導入責任地圖制度自律規範」，若有券商明示暗示勸誘客戶以信貸、房貸抵押、保單質借等方式舉債投資理財商品，應究責高階主管督導不周責任；以及建立投信發行IPO評審機制，以利金融市場良性競爭永續發展。最後則是要求金管會立即啟動專案檢查，並建立吹哨者保護機制，使下情得以上達；以及金管會在與金融機構總經理進行業務聯繫會議時，重申從上而下，以身作則，落實銷售紀律、自律公約等法令規範。

以下為全金聯彙整針對IPO亂象的五大訴求全文：

一、「回單機制」是本次引發證券同仁強烈反彈的根本主因，投信與券商私下敲定回單倍數，券商公司在有利可圖、且不用揭露所有費用情況下，大量包銷額度，不管轄下營業員的整體銷售動能、銷售時機是否適當、是否損及投資人利益，加上主管機關也難以查出其中對價關係，導致券商群起效尤，不擇手段強迫營業員非賣不可，甚至採取誤導消費者方式銷售商品，嚴重扭曲金融市場正常供需機制，故建議應該明確規範與透明化。

（一）回單機制應予明確揭露規範與透明化：投信在發行基金前，須把回單條件寫入發行計畫，在保護消費者權益之前提下，落實通路費用揭露（包含手續費、AUM管理費、贊助通路教育訓練費及其他報酬項目等），若金管會證期局認定違法，則不能私下交易。

（二）金融商品有其特殊性及適合的投資人，所有金融機構（券商、投信及銀行）都不應該以「責任額、目標額」等名義強迫營業員非賣不可，限時限量；甚至有券商規定：如果A檔銷售不足規定的責任額還會累加到下一檔商品，明顯違反主管機關三令五申的公平待客原則。

（三）建議金管會審批投信公司發行商品時，應考量市場產品同質性、投信資產規模、長期績效。

（四）請金管會正視營業員因責任額銷售未達標，強迫營業員自己購買，甚至扣減薪資，明顯違反勞動基準法第22條「薪資應全額直接給付勞工」規定。

（五）禁止不合理的包銷（或不得包量），以免回單機制損及消費者權益。因為現有之回單造成券商配量予營業員，營業員為達成目標，不得不自己購買，或銷售給不合適之消費者。更何況券商業務員登記為受託買賣，本不應就特定商品推薦。非證券核心的商品（例如IPO基金、壽險、信用卡等），僅為協銷解說，不應硬性分配責任額，更不能因責任額未達標而受任何不利對待。實務作法已經違反《證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法》第2條「證券商不得向不特定多數人推介買賣有價證券」之規定，因為並非客戶主動來詢問購買商品，因而才會引起這場風暴。

（六）破發頻頻發生，業務員為維持和客戶的長期信任度，又無法抗拒公司的不合理要求，無奈選擇自行申購，造成身心壓力及財務虧損。明明是公司違反公平待客原則，但都是營業員承受惡果。

（七）請金管會正視投信零手續費策略所產生惡性循環：券商主要為銷售平台，手續費收入為主要獲利來源，但投信之IPO行之已久的零手續費，造成檯面下的利益交換（投信與券商），導致公司把壓力轉嫁到第一線業務人員身上。建議手續費不應為零，而且應該透明，回歸市場機制，讓手續費合理化就不會產生亂象，任何的銷售都應該要有合理的利潤，才不會產生私下回饋的弊端。

二、請金管會嚴懲少數券商於教育訓練時，明示暗示勸誘客戶以信貸、房貸抵押、保單質借等方式舉債投資理財商品。若違規情事是公司主管階層指使或默許，應依「投資信託事業導入責任地圖制度自律規範」，應究責高階主管負督導不週的連帶責任。

三、建立投信發行IPO評審機制，並公開讓投資人在未來投資選擇發行公司的良莠參考，避免濫竽充數，劣幣驅逐良幣，以利金融市場良性競爭永續發展：

1.剛掛牌的IPO基金：規模大幅的減少或者是有特定分公司/特定族群/大量賣出異常現象。

2.掛牌後開盤異常，折溢價不合理現象，投信必須負責造市穩定價格與合理的價格，避免造成市場上流動性不佳的狀況。

3.掛牌後成交量低，流動性差，基金規模大幅減少甚至下市，造成投資人的權益損失受損。

4.定期公開各投信發行的評分狀況，讓投資人可以投資安心，並且有公允的參考。

四、建請金管會立即啟動專案檢查，不應由證券商業公會負起調查責任，有球員兼裁判之虞。金管會應確實負督導監理責任，對違法違規券商除從重裁罰外，更應要求限期改善，並修訂內部相關規範，嚴格執行，並建立吹哨者保護機制，使下情得以上達。

五、請金管會與金融機構總經理進行業務聯繫會議時，重申從上而下，以身作則，落實銷售紀律、自律公約等法令規範。並請金管會儘速回應證券同仁的訴求，以健全金融證券市場，保障證券同仁權益。