富邦金首度參與「COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」唯一受邀的金融業

富邦金（2881）21日應臺灣證券交易所之邀參與「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」，向國內外法人說明富邦金控2025年營運情況及展望。這次是證交所首次結合COMPUTEX舉辦服務海內外機構投資人的會議活動，富邦金控為唯一受邀參與的金融業者，顯示公司獲利能力及營運實力備受國內外法人肯定。

全球科技產業年度盛事COMPUTEX於5月20日至23日盛大登場，每年吸引超過4萬名的國際買主來台參觀及採購，今年展覽主軸為「AI Next」，匯聚全球科技巨頭，揭示未來發展趨勢。臺灣證券交易所今年度首次結合COMPUTEX，舉辦「台灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」，規劃「台灣智慧科技島、智慧運算與機器人、次世代科技、永續願景」四大主題，力邀國內外機構投資人參加，希望藉此機會提高上市櫃公司的國際知名度，同時宣傳台灣資本市場優勢，讓世界看見台灣企業的競爭力。臺灣證券交易所共邀請25家上市櫃公司參與，而富邦金控為唯一受邀參與的金融業者。

富邦金控由資深協理王家慧向機構投資法人說明公司營運情況。富邦金控各子公司重點營運展望包括：

一、富邦人壽負債成本相對同業低，長期獲利實績提供接軌IFRS 17優勢，由於長期獲利績效良好，有利累積資本至良好水準；承保方面，銷售策略轉向高價值保險商品，分紅保單亦具市場領先地位

二、台北富邦銀行持續透過資產負債結構改善、增進資金運用效率，以推動利差提升；財富管理業務受益於金控資源及多元通路，有助益跨售商機；由於信用卡業務帶動客戶基盤擴大，也助益個人貸款及財管業務提升。

三、富邦證券受惠雙證合併帶動規模，重要業務市場排名及獲利居前三大，透過深化客群經營，鞏固經紀業務，並提升財管商品滲透率。

四、富邦產險持續優化業務結構，穩定獲利，同時兼顧風險控管與簽單保費收入成長，自留綜合率維持健水準。

面對2026年即將上路的IFRS 17 及新一代清償能力制度，富邦人壽已積極調整商品組合，提升分期繳占比；同時自2023年起領先同業推出分紅保單，降低新一代清償能力制度的資本需求，持續累積CSM。此外，富邦人壽投資績效及獲利長期領先，併同妥善之資本管理，帶動資本水準強健。

除了營運表現亮眼，富邦金控更透過「低碳、數位、激勵、影響」ESG四大策略在永續議題持續領跑。在「低碳」成果上，2024年富邦金控綠色金融投融資金額達2.5兆元；在「數位」策略面，富邦金控深耕數位科技服務及安全金融，旗下子公司北富銀透過AI智能防詐「鷹眼識詐模型」守護全民金融安全；在「激勵」策略面，全面提升員工持股信託福利制度，優化生育獎勵措施，打造友善幸福職場環境；至於「影響」策略面，2024年5月成立的富邦美術館，全年已有逾20萬人次入館參觀，旗下基金會推動的粉樂町、青少年發聲網、momo mini親子電影院等教育推廣人次更達400萬人以上。

做為金融業公司治理的領頭羊，展望未來，富邦金控也將持續以多元形式，深化與利害關係人的溝通互動，強化資訊揭露與交流。