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Uber Eats 推出「青少年版」服務 家長引導打造安全訂餐環境

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Uber Eats 21日宣布「Uber Eats 青少年版」正式在台登場，家長或監護人可透過Uber及Uber Eats雙平台，全方位協助青少年的乘車行程與餐點訂單。Uber Eats亦同步推出青少年外送優惠，13-17歲青少年用戶可開設專屬帳戶，安全使用Uber Eats，享受彈性用餐選擇（不含生鮮雜貨）。

去年「Uber 青少年版」在台灣上路並受家長好評，Uber Eats針對青少年的日常餐飲需求推出青少年帳戶功能，幫助家長減輕備餐壓力，同時可培養孩子的飲食與消費自主性。透過家庭帳號設定，家長可授權青少年為其開通青少年帳戶，讓家裡的青少年在安全的環境中安心選擇餐點。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats 持續強化使用體驗與服務價值，致力於以創新科技協助台灣家庭在日常生活中享有更便捷、更安全的外送選擇。許多家長們日常生活工作繁忙，卻又希望家中的青少年能有安全又便利的飲食安排。Uber Eats 青少年版透過導入多重安全機制，在為青少年帶來更多自由選擇的同時，也鼓勵青少年在父母的引導下學習自主用餐與理性消費。

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