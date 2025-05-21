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4壽險擬發現金股利 彭金隆：業者應審慎思考

中央社／ 台北21日電

民進黨立委郭國文關心新台幣強升對壽險公司影響，以及4壽險發放股利計畫。金管會主委彭金隆表示，保險局審查壽險業者發放現金股息會考量很多因素，也請業者審慎思考。

金管會主委彭金隆今天出席立法院財委會專題報告並備質詢。

郭國文表示，新台幣4月升值3.64%，6大壽險公司虧損超過新台幣180億元，而遠雄人壽、富邦人壽、台灣人壽與合庫人壽4家公司要申請發放現金股利，是否會影響到壽險公司資本適足率（RBC）。

彭金隆說，2025年發放的現金股利是根據2024年的績效，保險業要向金管會保險局申請並獲同意後才可以發放；若程序已走完並符合規定就會讓業者發放，但目前還在程序中，金管會也會請業者審慎思考。

郭國文進一步指出，壽險業史上獲利最高是2021年，金管會隔年核准9家壽險業者發出562億元的現金股利，但後來多家壽險業就因美國升息、淨值暴跌、RBC不足。

彭金隆回應，保險局審查壽險業者發放現金股息考量很多因素，審查機制都會考慮各項內容，「每一家壽險業者也都要好好思考」。

6大壽險包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽以及新光人壽，其中僅凱基人壽4月單月沒出現虧損。

新台幣 壽險業

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