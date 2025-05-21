金管會表態主權基金角色：若政府發債 鼓勵壽險投入
總統賴清德宣示將成立國家主權基金，立委林楚茵、羅明才關切金管會扮演何種角色，金管會主委彭金隆說，若主權基金是採取國家發債方式，金管會可以鼓勵金融業來參與，尤其壽險業特別需要國內投資。
林楚茵說，主權基金要專法設置，會跟國內相關金融相關，金管會站在何種角度？
彭金隆說，金管會支持國家政策，未來主權基金形式有各種不同型態，有委員提及保險業資金去路，若未來方式是國家發債方式，金融機構資金就可以來支持，會鼓勵金融業來參與，因為保險業特別需要國內投資。
例如若是採取政府舉債，條件合宜也鼓勵保險業去投資長期投資的債券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言