金管會表態主權基金角色：若政府發債 鼓勵壽險投入

總統賴清德宣示將成立國家主權基金，立委林楚茵、羅明才關切金管會扮演何種角色，金管會主委彭金隆說，若主權基金是採取國家發債方式，金管會可以鼓勵金融業來參與，尤其壽險業特別需要國內投資。

林楚茵說，主權基金要專法設置，會跟國內相關金融相關，金管會站在何種角度？

彭金隆說，金管會支持國家政策，未來主權基金形式有各種不同型態，有委員提及保險業資金去路，若未來方式是國家發債方式，金融機構資金就可以來支持，會鼓勵金融業來參與，因為保險業特別需要國內投資。

例如若是採取政府舉債，條件合宜也鼓勵保險業去投資長期投資的債券。