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ETF 爆吸3兆美元資金！勤業眾信：AI 將重塑台灣資產管理

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人李穗青。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人李穗青。業者提供

全球資產管理市場正面臨重大轉型。勤業眾信聯合會計師事務所21日發布《2025 投資管理趨勢》報告指出，投資管理產業正快速邁向「ETF與主動管理融合、AI導入銷售流程、市場聚焦收益增長、數位效率與風險治理強化」四大發展方向，轉型浪潮從歐美蔓延至亞洲，也將深刻改變台灣資產管理市場。

報告指出，過去五年，ETF市場累計吸引超過3兆美元資金淨流入，其中主動式ETF的占比大幅成長，從原本僅佔ETF資金流入的9%，躍升至目前的23%，顯示投資人不再只是追求被動報酬，也看重主動操作的潛力與彈性；此外，共同基金加速轉向ETF架構，反映出市場對「低費率、高透明度」產品偏好的明顯轉變，促使資產與財富管理的收益模式必須重新設計。

勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人李穗青指出，資產管理業的未來是多軌整合與科技驅動的競爭格局，台灣業者應強化內控制度，並在法規允許下，擴大產品開發及平台整合能力，尤其在AI與數位技術快速發展的背景下，更應掌握成本優化與商品多元化的契機。

AI技術正在資產管理產業落地開花。報告顯示，雖然目前僅有11%的業者在銷售階段大量使用AI，但已經開始從內部營運擴展到客戶端應用，包括自動化風險評估、生成個人化投資內容，以及提升顧客互動效率等，預示著AI未來將深刻改寫財富管理的服務體驗。

在區域資金重新配置與資本市場競爭升溫的背景下，台灣具備制度健全與地緣優勢，若能配合金管會推動的「亞洲資產管理中心」政策，將有望厚植國際競爭力。勤業眾信管理顧問公司資深執行副總經理劉曉軒表示，金管會的策略藍圖包括六年內推升管理資產總額至一兆美元，並以高雄為示範據點，透過五大重點措施：鬆綁法規、設立多元法人、延攬人才、推動跨境資金流通與建立在地生態系，加快資產管理產業升級。

此外，面對台灣逐步邁入高齡化社會，退休與傳承需求同步上升，金融業可考慮擴展至私募基金、永續金融商品與間隔基金等創新架構，以維持產品吸引力。報告也指出，國際資產管理公司正積極導入永續導向與私募結構，並優先拓展在財富管理平台上的應用。

最後，AI與ESG雙軸驅動下，資產管理公司須強化風險治理能力，從模型驗證、資安機制、資料來源到法遵揭露，都需要建構具彈性與持續性的治理框架。勤業眾信強調，2025年是台灣資產管理產業深化國際接軌的重要關口，唯有融合政策利多、科技創新與本土優勢，才能在亞洲乃至全球市場中佔有一席之地。

勤業眾信管理顧問有限公司資深執行副總經理劉曉軒。業者提供
勤業眾信管理顧問有限公司資深執行副總經理劉曉軒。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所公布《2025投資管理趨勢》報告，剖析全球資產管理市場轉型契機。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所公布《2025投資管理趨勢》報告，剖析全球資產管理市場轉型契機。業者提供

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