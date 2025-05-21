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元富證升級數位 API 服務 複委託交易助攻全球資產布局

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

新光金控旗下元富證券觀察年輕世代API程式交易需求大幅增長、投資人尋求兼具效率與即時性的跨境交易方式。為協助客戶在全球資產配置中取得優勢，於「數位API」功能，新增支援複委託交易服務，提供完整的台股、期貨、複委託等多元商品API交易，讓用戶可透過程式自動化進行全球資產布局，成為國內率先提供API跨境交易服務的證券業者之一。

元富證券表示，根據券商公會統計，2024年複委託交易金額高達7.8兆元，相較前年大增3.4兆元，顯示跨境資產配置已成市場主流趨勢。隨著近年AI應用加速擴展至金融交易市場，愈來愈多投資人選擇導入量化交易工具，以因應快速變化的全球市場動態與跨時區的即時交易型態。元富證券看準投資人對智慧交易與海外資產配置日益高漲的需求，積極優化數位API功能，擴展至複委託交易服務，協助用戶實現24小時不間斷的全球市場交易策略部署。

全新升級的「數位API」具五大特色，一、支援多元商品交易：提供完整的台股、期貨、複委託等多元商品交易，獲利、避險雙面操作，靈活駕馭多變的動態市場；二、即時行情撮合模擬交易平台：提供行情逐筆撮合模擬機制，更貼合實際成交狀況，開放全天候使用，讓投資人可隨時驗證程式策略；三、申辦流程全面線上化服務：24小時線上申辦，提供更即時快速的申辦服務；四、全新Python API元件：新推出Python報價與交易API元件，滿足不同程式語言開發者需求；五、最多元技術指標API：業界最多元的技術指標元件，透過簡易訂閱方式可獲得指標資料，降低客戶程式開發門檻。

元富證券秉持數位創新精神，積極以「金融科技」為核心發展方向，並以技術實力為後盾，將數位API功能拓展至複委託交易，不僅滿足自主化投資需求，更讓海外交易更靈活。未來將持續強化技術整合與市場支援範圍，建構全方位的產品功能和金融服務，協助投資人穩健掌握全球財富契機，實踐智慧投資布局。

元富

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